"دبي للمشاريع الناشئة" تطلق دورة خامسة من "سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت "دبي للمشاريع الناشئة"، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، مؤخراً بالتعاون مع "فيرتو زون VirtuZone" الدورة الخامسة من سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية الخاصة بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال والتي تمتد من 7 أكتوبر وحتى 16 ديسمبر القادم.

وتهدف سلسلة لقاءات الأعمال، التي ستقام افتراضياً كل يوم أربعاء إلى تسليط الضوء على موضوع محوري وهو كيفية تأسيس أعمال في قطاعات معينة في دبي، لتأتي هذه السلسلة في إطار جهود غرفة دبي لدعم رواد الأعمال في المنطقة، وتعزيز دور الشركات وأصحاب المشاريع الناشئة، ومساعدتهم على النجاح في عالم الأعمال.

وستركز هذه اللقاءات التفاعلية الافتراضية على بحث هذا الموضوع في قطاعات ومجالات تشمل التوسع الخارجي والتقنية المالية والرعاية الصحية والتوصيل والخدمات اللوجستية والنقل والأغذية والمشروبات والمهارات والتعليم والتأثير الاجتماعي والاستدامة بالإضافة إلى السفر والسياحة والضيافة، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين في القطاعين العام والخاص ومن مختلف المجالات والقطاعات. وسيتم إصدار دليل إرشادي حول كيفية تأسيس الأعمال في كل قطاع بعد انتهاء كل جلسة ليكون أداة جديدة لمساعدة الشركات الناشئة في القطاعات المستهدفة.

وشارك في الجلسة الأولى من اللقاءات 33 مشاركاً حيث ناقش المتحدثون موضوع التوسع الخارجي. وضمت قائمة المتحدثين كل من أنجاني كومار، رئيس الشراكات والتوسع الخارجي في "تيرتل مينت"، وعبدالرحمن الهلفاوي، الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس الشريك لـ "كب مينا" بالإضافة إلى بول برايسون، مدير الهيكلة المحلية في "فيرتو زون"، حيث شاركوا الحضور تجاربهم الرائدة والملهمة في عالم الأعمال.

وقالت ناتاليا سيشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي أن سلسلة لقاءات الأعمال تشكل جزءاً أساسياً من جهود غرفة دبي لتفعيل الحوار البنّاء الذي يخدم مسيرة ريادة الأعمال في الإمارة، مؤكدةً ان التحول الافتراضي للسلسلة سيساهم في توسيع الحوار ومخرجاته حول أهمية التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشددةً على أن الهدف الأول من تنظيم هذه اللقاءات هو تعزيز خبرات أصحاب المشاريع الناشئة بما يتعلق باحتياجاتهم لتحقيق أهدافهم والنجاح في عالم ريادة الأعمال.

وأضافت سيشيفا قائلة:" يهمنا في دبي للمشاريع الناشئة أن نساهم في مساعدة الشركات الناشئة على فهم متطلبات تأسيس الأعمال، وترسيخ أسس واضحة وفعالة لتبادل الخبرات وتفعيل التعاون الذي يخدم نمو وتطور الشركات الناشئة في الإمارة."

وبدوره قال بيل بيتش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس الشريك لشركة "فيرتو زون":" يسرنا مشاركة الحاضرين في هذا اللقاء الرؤى المتنوعة المتعلقة بالسوق والتي راكمناها على مدى سنوات من جهود تمكين ومساعدة رواد الأعمال. ويسعدنا العمل مع دبي للمشاريع الناشئة لخلق فرص إضافية للدفع بالاقتصاد المحلي إلى الأمام. نحن في مرحلة حاسمة تتطلب فيها طريقة ممارسة الأعمال تحولاً رقمياً جذرياً، ونريد في فيرتو زون أن نكون عاملاً محفزاً في تفعيل التغيير على امتداد القطاعات محلياً وعالمياً."

وشهدت هذه اللقاءات على مدار الدورات الماضية في 2018 و 2019 مشاركة واسعة من أكثر من 1300 مشاركاً من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين في المنطقة، وذلك لاستعراض تجاربهم الناجحة، وكيفية التغلب على التحديات، وأبرز الأدوات اللازمة لتنمية الأعمال وتطويرها، بالإضافة إلى بناء علاقات وشراكات جديدة. وشملت هذه اللقاءات منذ إطلاقها تنظيم حوالي 40 جلسة على امتداد الدورات السابقة.

وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة"، التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات ولقاءات وغيرها من المعلومات المتطورة الهامة.

وتدعم "دبي للمشاريع الناشئة" استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.

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