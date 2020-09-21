"إعمار العقارية" تبحث عن فرص استثمارية في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، إن نظرته لمصر إيجابية، مشيراً إلى أنه يتم البحث عن فرص استثمارية في عدة مناطق منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومناطق أخرى.

وأشار في حديثه مع قناة "العربية"، إلى أن الحديث ما زال مستمرا (لتحديد المشاريع المقبلة للشركة في مصر)، و"هناك أشياء سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف العبار، أن جائحة كورونا أثرت على قطاع السياحة والقطاعات المتعلقة به، لافتاً إلى أن أمام الشركات مدة سنة يجب خلالها ضبط الأوضاع المالية لتجاوز هذه المرحلة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، إن القطاع العقاري المصري هو الأفضل أداء بين الأسواق العربية رغم أزمة كورونا.

وأوضح العبار أن الوضع المالي لإعمار "جيد" وستمر المرحلة الحالية بفضل الإدارة الجيدة.

وتابع: "قمنا بتقليل المصروفات ونتوقع تعافي قطاع الفندقة خلال عام".

وذكر أن قطاع التجزئة تأثر في الدول التي تعتمد على السياحة وأمامه عام لتعود الأمور إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن كورونا أدى لإلغاء بعض المشروعات لشركة إعمار العقارية ولكن تعود الأمور حاليا لطبيعتها.

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