إعادة تشغيل قوارب النزهة والرحلات البحرية في أبوظبي بشروط

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت السياحية العاملة في تنظيم وتشغيل قوارب النزهة في إمارة أبوظبي بإعادة مزاولة نشاطها بدءاً من مطلع الشهر الجاري شريطة الالتزام بعدة توجيهات تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الدولة فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضحت الدائرة، في تعميم صدر اليوم حصلت «البيان» على نسخة منه، ان هناك 27 توجيها واشتراطا يتوجب تطبيقها قبل إعادة التشغيل مشيرة إلى انه سيتم تفتيش المنشآت السياحية من قوارب وسفن النزهة والمطاعم العائمة من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات مع آمل التقيد بها تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وبحسب الدائرة، تشمل الاشتراطات والتوجيهات الحفاظ على مستوى تشغيل بسعة 50% من السعة الإجمالية كحد أقصى، وإلزام جميع الزوار والموظفين والمقاولين بارتداء الكمامات والقفزات في جميع الأوضاع حيث سيؤدي عدم الامتثال إلى رفض الدخول إلى المرافق، وأن تكون المنشأة مزودة بكاميرات حرارية مثبته لو لديها مقياس حرارة يدوي بالأشعة تحت الحمراء ورفض دخول الأشخاص ذوي درجات الحرارة المرتفعة.

وأشارت إلى أن كل زائر لديه درجة حرارة جسم 37.3 درجة مئوية أو أعلي يتم اصطحابه إلى غرفة عز مخصصة على مقربة من المدخل الرئيسي، والابلاغ عن أي زائر أو موظف أو مقاول تظهر عليه أعراض الانفلونزا، ومنع الزائرين والموظفين والمقاولين الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا من الوصول إلى المبنى أو المركب، مع ضرورة الفحص المسبق للموظفين والمتعاقدين في بداية كل مناوبة عمل، كما يجب على جميع الموظفين الخضوع لاختبار «كورونا» وان يخضعوا لهذا الاختبار كل أسبوعين، ويستأنف جميع الموظفين العمل بعد تلقي نتائج سلبية للفحص.

وأوضحت الدائرة انه يجب على جميع الموظفين والزائرين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وضمان ترك مسافة 2 متر بينهم، وتحديد علامات واضحة للتباعد الاجتماعي على الارضيات، وتحديد المقاعد بما يتناسب مع قاعدة مسافة 2 متر، وتحديد مداخل ومخارج منفصلة حيثما أمكن، وتشجيع الضيوف على استخدام تقنية الدفع الذكية، وضمان تركيب معقمات اليد في كاونترات الدفع.

وذكرت الدائرة انه لن يسمح بتنظيم أي فعاليات أو عروض ترفيه حية أو حفلات، كما يجب تنظيف وتطهير جميع الاسطح والمناطق ونقاط اللمس باستخدام المواد والطرق المصرحة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، والتأكد من زيادة عدد مرات التنظيف للمناطق التي تعد نقاط اتصال عالية، وتوفير منظفين مخصصين لتنظيف وتعقيم الحمامات بعد كل استخدام، وضمان التعقيم المستمر لجميع المداخل والاسطح التي يتكرر لمسها باستمرار، والتأكد من وجود صابون ومعقم وورق المحارم ذي الاستخدام الواحد بشكل منتظم لتجنب أي نقص في دورات المياه.

وشددت الدائرة على ضرورة التأكد من توفير معقم اليد والقفزات والكمامات عند كل نقطة دخول، والحصول على موافقة هيئة حماية البيئة العالمية لجميع المواد الكيميائية المستخدمة في التطهير، وضرورة القيام بأعمال التطهير باستمرار وبصورة منتظمة باستخدام المطهرات المعتمدة، وتعقيم سترات النجاة بعد كل استخدام، والحفاظ على التهوية المناسة وفقا للمتطلبات وتنظيف جميع فلاتر تكييف الهواء بشكل متكرر، وأن تلتزم عملية تقديم الأغذية والمشروبات بمتطلبات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للامتثال لسلامة الأغذية، وعدم السماح بتقديم خدمة الشيشة وعرض ملصقات التدابير الوقائية والنظافة الشخصية المناسبة والتباعد الاجتماعي والاحتياطات الواجب اتخاذها.

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