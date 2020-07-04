«صندوق خليفة» يطلق المخيم الصيفي لريادة الأعمال «فينشوريست»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع إطلاق مخيم صندوق خليفة الصيفي لريادة الأعمال «فينشوريست» لإكساب الشباب الإماراتيين والمقيمين ضمن الفئة العمرية من 10 إلى 14 و14 إلى 18 عاماً مهارات ريادية أساسية وتنمية قدراتهم الفردية في التعامل مع المشاريع التجارية.

ويعد المخيم - الذي سيقام عن بعد - إحدى مبادرات صندوق خليفة النوعية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى مختلف فئات المجتمع حيث ستطلق فعالياته ضمن مجموعتين، الأولى من 5 حتى 27 يوليو، والثانية من 5 حتى 20 أغسطس للطلاب الإماراتيين والمقيمين الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 14 و14 إلى 18 عاماً، بمشاركة 100 طالب.

ويشارك الطلاب خلال الأسبوع الافتتاحي في صفوف افتراضية حول مبادئ ريادة الأعمال وتجسيد الأفكار الريادية، ثم ينتقلون للمشاركة في دروس أساليب التصميم وتطوير نماذج الأعمال، بما في ذلك دراسات الحالة لعدد من الشركات العالمية الناجحة.

وسيتم تكوين فرق لاستكشاف كيفية إطلاق وتطوير الأفكار المجدية والقابلة للتطبيق، وإجراء أبحاث السوق، وتطوير منتج أو خدمة نموذجية، كما سيتدرب الطلاب على كيفية السعي إلى تحسين أفكارهم وتطوير نموذج أعمالهم بناءً على طريقة تفاعل السوق معها.

وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي في إدارة الشراكات والاتصال لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال وجعلها منهجاً أساسياً لدى الجيل القادم من الشباب من خلال الاستثمار بكثافة في مختلف برامج التمكين والتعليم والتدريب والتطوير، ابتداءً من المراحل التأسيسية الأولى لمساعدة الشباب على التفكير في مستقبلهم المهني وفهم عالم ريادة الأعمال في سن مبكرة».

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