وثائق تأمين بدون تلامس في 4 دقائق

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة الوطنية للتكافل "وطنية"، اليوم الثلاثاء، بوابتها الإلكترونية لخدمة العملاء عبر الإنترنت لإصدار وثائق التأمين وضمان كافة سبل الراحة لعملائها.

وتوفر هذه البوابة إمكانية تقديم الخدمات بدون تلامس أو تبادل أوراق للحصول على وثائق التأمين عبر الإنترنت في أقل من 4 دقائق.

وقال جوتام داتا الرئيس التنفيذي لشركة (وطنية): "إن نجاحنا في إدارة أعمالنا قد ارتكز على إستراتيجية العودة للقواعد الأساسية، إذ إن توفير وسائل مُيسرة وفعالة للعملاء لشراء وثائق التكافل فضلاً عن النماذج التي تتيح سرعة تسوية المطالبات بلا أي متاعب أو تعقيدات يمثلان جوهر هذه الإستراتيجية، وقد ارتكز التحول الرقمي الذي تنتهجه الشركة على هذه الإستراتيجية علاوة على أن تفشي فيروس كورونا المُستجد قد دفعنا للمضيّ قدمًا بصورة أسرع في هذه العملية".

من جانبه، علق مورالي رئيس قسم التأمين على المركبات في شركة (وطنية) قائلاً: "في ظل استحواذها على نسبة 39% في عام 2017، من المقرر أن تتصدر التجارة الإلكترونية قائمة محركات النمو الاقتصادي الرئيسية على المستوى الإقليمي في مجال التجزئة، بل ومن المتوقع أن تتخطي نسبة 50% بحلول عام 2020، حسبما أشار التقرير الصادر عن شركة (بين آند كومباني) بعنوان التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى فرص استثنائية مذهلة".

وتابع مورالي: "في ظل وجود عدد محدود للغاية من شركات التأمين التي توفر خدمات التأمين من خلال منصة رقمية على مستوى الإمارات، ستكون شركة الوطنية للتكافل (وطنية) من بين الشركات الأولي التي تتبع هذا التوجّه الجديد. وقد قمنا بإطلاق عرض خصم بنسبة 15٪ على جميع الخدمات التأمينية الخاصة بالمركبات، للاستفادة من ذلك، يجب استخدام الكود (GET15) كرمز ترويجي."

وأضاف قائلاً: "علاوة على ذلك، ومقارنة بشركات التأمين الأخرى، ثبت أيضًا أن شركة (وطنية) تبتكر في مجال تقديم الخدمات حيث توفر تسهيلات استثنائية في قسم التأمين على المركبات مثل خدمة تعقيم وتطهير السيارات المُعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وبلدية دبي لضمان سلامة العملاء في عصر ما بعد فيروس كورونا كضرورة حتمية في ظل تفشي هذا الوباء عالميًا".

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