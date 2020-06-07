تطبيق "رفيق" الإماراتي يتعاقد مع فرانكورب الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع رجل الأعمال الإماراتي خميس الشرياني الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق "رفيق" المخصص لتقديم خدمات الصيانة والديكور والإنشاءات اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة فرانكورب الشرق الأوسط بهدف توسعة رقعة خدماته وفق آليات حديثة وامتيازات خدمية واسعة بعد الإقبال الكبير الذي شهده تطبيق "رفيق" وضمن خططه التوسعية إقليمياً وعالمياً.

وتم توقيع الإتفاقية الهامة في مجال الخدمات في مقر الشركة في أبوظبي بحضور عماد شرف الدين الرئيس التنفيذي رئيس مجلس ادارة شركة فرانكورب الشرق الأوسط وهي احدى أكبر شركات الإمتياز في تقديم التخطيط الأولي للشركات والدليل الشامل للعمليات وتحليل البيانات لرواد الأعمال ورائد الأعمال الإماراتي ومؤسس التطبيق "رفيق" خميس الشرياني.

وتنص الاتفاقية على تقديم شركة فرانكورب الشرق الأوسط خدماتها في برامج التطوير الشامل والمساعدة على تطوير عمليات الإمتياز وضع آليات وخطط تتلائم مع توجهات تطبيق " رفيق" في مجال التوسع إقليمياً وعالمياً.

وعقب التوقيع قال خميس الشرياني رائد الأعمال الإماراتي ومؤسس التطبيق رفيق":" أصبح (رفيق) تطبيقا رائدا في مجال الخدمات وشهد إقبالاً كبيراً من العملاء في الدولة على مختلف الأصعدة الخدماتية.. واخترنا شركة فرانكورب الشرق الأوسط لمساعدتنا على تطوير برنامج الامتياز وفق المعايير الدولية لتنفيذ خططنا التوسعية في الشرق الأوسط إذ سنقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بتوسيع رقعة نشاطنا ليشمل كل من مصر والسعودية".

وقال عماد شرف الدين الرئيس التنفيذي رئيس مجلس ادارة شركة فرانكورب الشرق الأوسط : "التعاون مع فريق تطبيق (رفيق) سيكون في مجال التوسع وفي تقديم خدماتنا الاستشارية وبرامج التطوير والإمتياز الشامل والتي تتلاءم مع رؤية مؤسس التطبيق، وبهذا سوف نضع خبراتنا في مجال الحلول الاستشارية في متناول رائد الأعمال الإماراتي ومؤسس التطبيق الإماراتي الأول في مجال خدمات الصيانة والديكور والإنشاءات وبالتالي الإشراف على عملياته التوسعية. ونحن على ثقة تامة بإن التطبيق سيحظى باهتمام إقليمي كبير".

ويشكل هذا التوقيع خطوة كبيرة في مجال تقديم الخدمات الراقية عبر التطبيق وهو الأمر الذي يساعد على تقديم المزيد من الخدمات الراقية واستقطاب عدد أكبر من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات وبالتالي الحرص على سلامة العملاء وتقديم الأفضل لهم.

ويعتبر التطبيق "رفيق" همزة وصل لحل المشكلات التي تواجهها جميع الأسر حيث يوفر سهولة الوصول إلى مقدمي الخدمات المحليين الموثوق بهم في مجال الصيانة والإنشاءات.

وبسبب النجاح الكبير الذي حققه تطبيق "رفيق" في مجال تقديم الخدمات، فقد وصل عدد عملائه حتى الآن إلى أكثر من 70 ألف عميل دائم يقوم باستخدام التطبيق وخدماته بشكل مستمر، كما يعكس بوضوح هذا الإقبال الكبير أهمية الخدمات التي يقدمها التطبيق لعملائه.

وقد تم مؤخراً الإعلان عن إطلاق متجر للتطبيق" رفيق" في العاصمة الاماراتية أبوظبي وهو أول متجر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من العاصمة أبوظبي، وهو امتداد لنجاح تطبيق رفيق الذي استطاع حتى الآن استقطاب أكثر من 70 ألف عميل وما يزيد عن 5 آلاف فني أخصائي في مجال الصيانة والديكور وتحت إشراف أكثر من 1000 منشأة مرخصة لتقديم خدمات الصيانة المنزلية وخدمات الديكور المنزلي.

وتتمثل مهمة متجر رفيق فية تسهيل رحلة صاحب المنزل عند إنشاء وصيانة منزله لتصبح تجربة تسوق تتيح له التنقل بين مراحلها بسلاسة ويقين بجودة الأعمال التي سيقوم بتنفيذها.

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