"دبي للاستثمار" توزّع 425.2 مليون درهم نقداً على المساهمين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دبي للاستثمار، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% بما يعادل 425.2 مليون درهم لعام 2019.

وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة أمس.

ووافق المساهمون على جميع القرارات الأخرى المقدمة من مجلس إدارة دبي للاستثمار.

وفي بيان منفصل لسوق دبي المالي اليوم قالت الشركة إن مجلس الإدارة وافق على انتخاب عبد الرحمن المطيوعي رئيساً لمجلس الإدارة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد بعد الجمعية العمومية أمس.

وأضافت الشركة إن المجلس وافق خلال الاجتماع على تعيين خالد بن كلبان نائباً لرئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين.

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