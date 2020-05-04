مندوب إيران لدى أوبك يدخل في غيبوبة

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة النفط الإيرانية أن المندوب الإيراني لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حسين كاظم بور أردبيلي دخل في غيبوبة إثر إصابته بنزيف دماغي.

وقالت الوزارة على تويتر، إن أردبيلي "دخل في غيبوبة" و"أدخل الى المستشفى الجمعة إثر إصابته بنزيف دماغي خطير".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية فان المندوب الإيراني ادخل الى مستشفى لاله في طهران.

يشار ألى أن مقر أوبك في فيينا.

ولعب المندوب الإيراني دوراً مهماً في مطلع الثمانينات خلال الحرب بين العراق وإيران لضمان استمرارية مبيعات النفط الإيراني حين كان نائبا لوزير النفط مكلفا الشؤون الدولية.

وفي عام 1985، تم تعيينه لتمثيل بلاده لدى أوبك قبل أن يصبح بعد خمس سنوات من ذلك سفيرا في اليابان، المستورد الرئيسي للنفط الايراني.

ثم أصبح نائبا لوزير النفط قبل أن يعود الى أوبك، حتى العام 2008 حين أقيل مع عدة مسؤولين كبار آخرين خلال عملية تطهير قام بها آنذاك الرئيس محمود أحمدي نجاد في وزارة النفط.

ثم تولى منصبه مجددا كمندوب في أوبك بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني في 2012.

وايران، العضو المؤسس في اوبك، تملك رابع احتياطي مثبت من النفط في العالم لكن صادراتها تراجعت بسبب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على الجمهورية الإسلامية في 2018.

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