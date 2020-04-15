هيئة التأمين تطلق الحزمة التحفيزية الثانية في مواجهة "كورونا"

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة التأمين ،اليوم الحزمة التحفيزية الثانية لدعم قطاع التأمين وضمان استمرار أداء شركات التأمين وشركات المهن المرتبطة به وتمكينها من مواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الهيئة في التعميم رقم (9) لسنة 2020، إن هذه الحزمة التحفيزية الثانية تأتي في إطار حرص الهيئة على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة من أجل استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز أنظمة العمل عن بُعد وتسهيل الأعمال وتحفيز النمو ومساعدة الشركات على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة .

وأوضحت أن الحزمة التحفيزية تتضمن ثلاث مبادرات، تتمثل الأولى بإطلاق "أكاديمية التأمين للتدريب المهني" المجانية للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع ، والثانية بتمديد فترة تقديم الطلبات بشأن تعليمات القواعد الرقابية للبيئة التجريبية لتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، وإطلاق المسار السريع بشأن اتخاذ القرار في الطلبات المقدمة من مختلف الشركات، والثالثة باطلاق مبادرة ردار التأمين.

وأكدت الهيئة على أن إطلاق أكاديمية التأمين للتدريب المهني " المجاني للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع يأـي انطلاقاً من حرص الهيئة على تحقيق التدريب المستمر في مختلف مجالات التأمين والسعي لتوفيره بأيسر السبل وأقل التكاليف،

وأضافت أن أكاديمية التدريب المجاني المتوفرة على الموقع الالكتروني للهيئة www.ia.gov.ae ستساهم بشكل كبير في تطوير كوادر القطاع بما ينعكس ايجابا على بيئة الاعمال وتطويرها والبحث عن الطرق الابتكارية للاعمال.

وأكدت الهيئة في التعميم على تمديد فترة تقديم الطلبات بشأن الانتساب للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين وإطلاق المسار السريع باتخاذ القرار في الطلبات إلى 15 يونيو 2020 بدل الفترة المحددة سابقاً بين منتصف مارس ومنتصف إبريل 2020 ، وذلك لاتاحة المجال للشركات ومختلف الأشطة للاستفادة من البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لما توفره من فوائد في اطلاق المسارات الابتكارية.

وأضافت أنه حرصاً من الهيئة على تفعيل رصد أي ممارسات غير سليمة في الوقت الحالي، فإنه تم إطلاق مبادرة "ردار التأمين" وهي موجهة لشركات التأمين والمهن المرتبطة به من شركات وأفراد وحاملي الوثائق ومستفدين وغيرها من الجهات أو المؤسسات أو عموم الجمهور من أجل إبداء أي ملاحظات أو ممارسات غير سليمة تؤثر على أداء قطاع التأمين وعلى حملة وثائق التأمين عبر ارسال رسالة الى البريد الكتروني المحدد في التعميم المرسل للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.

وأكدت الهيئة على أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لمواجهة تحديات خطر فيروس كورونا والوقوف على أهم التدابير الاحترازيه والحلول التي تهم قطاع التأمين.

كما أكدت على ضرورة التزام الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بقواعد ممارسة المهنة والسعي لتوفير الخدمات والمنتجات التأمينية وفق قواعد المنافسة العادلة في جميع الاوقات وخصوصاً في ظل هذه الظروف تجنباً لأي انعكاسات سلبية.