أحمد بن سعيد: "إكسبو دبي" سيكون أكبر عرض عالمي لقدرة البشر على اجتياز المصاعب

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس اللجنة العليا لـ "إكسبو دبي"، أن "طيران الإمارت"، ودبي ودولة الإمارات سيظلون ملتزمين حيال معرض "إكسبو دبي" الدولي، الذي سيجمع العالم بأسره في دبي ليصبح أكبر عرض عالمي لقدرة البشر على اجتياز المصاعب.

وقال سموه اليوم في رسالة داخلية إلى العاملين بالمجموعة لاطلاعهم على آخر المستجدات بشأن التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء "كورونا" في العالم على الأعمال التجارية للمجموعة، أنه حينما يحل موعد تنظيم الحديث، فسيكون بمثابة أكبر عرض على مستوى العالم يوضح قدرة البشر على اجتياز المصاعب، بعبقريتهم وإلهامهم.

وأضاف سموه: "بصفتنا شريكاً رئيسياً لإكسبو 2020 دبي، شاركت العديد من أجزاء أعمالنا في تيارات نشاط مختلفة للحدث. سيتعين علينا مراجعة برنامجنا لأنشطة إكسبو بمجرد الإعلان عن تواريخ جديدة - وهذا يشمل العمل في جناح إكسبو الإمارات الذي تم الانتهاء من إنشائه تقريبًا".

واختتم سموه قائلاً: "لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن مجموعة الإمارات ودبي والإمارات ستظل ملتزمة تمامًا بمعرض إكسبو العالمي الذي سيجمع العالم معًا في دبي. وعندما يحين الوقت، سيكون أعظم عرض في العالم لمرونة الإنسان وإبداعه وإلهامه".