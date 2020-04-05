أبوظبي تطلق مبادرة لتوفير احتياجات السكان من المواد الاستهلاكية وتوصليها للمنازل

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اليوم، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل ومجموعة "أغذية"، مبادرة لتأمين احتياجات سكان امارة ابوظبي من مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية وتوصيلها إلى منازلهم دون الحاجة إلى عناء الخروج والشراء من منافذ البيع المختلفة.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة في تصريح صحفي، أن هذه المبادرة تترجم توجهات قيادة حكومة إمارة ابوظبي في تأمين احتياجات سكان الإمارة بمختلف فئاتهم وتترجم في الوقت ذاته مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي "الغذاء والدواء خط أحمر ولا تشيلون هم أبدا".

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق تأتي جهود دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لاتخاذ إجراءات وترتيبات لازمة تحقق استدامة إمدادات السلع الأساسية لكافة المستهلكين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي على أن تتميز بأسلوب آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين، بما يلبي احتياجاتهم الضرورية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح البلوشي أن إطلاق المبادرة يعتمد على الشركاء الاستراتيجيين وهم دائرة البلديات والنقل ومجموعة أغذية ومركز النقل المتكامل بحيث يتم توفير وتأمين احتياجات السكان من مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية وهم متواجدون في بيوتهم عبر خدمة التوصيل من منافذ بيع صغيرة ومتعددة تنتشر في عدد كبير من مناطق ومدن الامارة.

وذكر أن المبادرة تتضمن توفير خدمتين رئيسيتين الأولى: هي توفير وتأمين السلع الضرورية والرئيسة من خلال زيادة اعداد منافذ البيع كي تنتشر في كافة مدن ومناطق الإمارة بحيث تقوم شركة "أغذية" بفتح المزيد من منافذها بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل لتسهيل خيارات شراء المستهلكين من أقرب منفذ لهم.

وأشار وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أن مجموعة "أغذية" وعلى غرار منافذ البيع الأخرى مثل "كارفور" والجمعيات التعاونية و"اللولو" وغيرها تقوم بتوفير تطبيق ذكي لعرض منتجاتها بما يمكن المستهلك من اختيار المواد الاستهلاكية التي يرغب باقتنائها والدفع من خلاله.

وأفاد بأن الخدمة الثانية التي توفرها المبادرة تكمن في توصيل السلع الاستهلاكية من منافذ البيع إلى منازل المستهلكين من خلال مركز النقل المتكامل الذي بدوره سيتلقى طلب التوصيل من شركة "أغذية" ومنافذ البيع الأخرى المنتشرة في الامارة بأسعار مناسبة حسب البيانات الشخصية المدرجة في طلب الشراء.

وأشار إلى أن مجموعة "أغذية" أعلنت عن عزمها فتح المزيد من منافذ البيع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم كاستخدام صالات الاعراس كمنافذ بيع وتوزيع المواد الاستهلاكية وهو إجراء تتخذه كل عام ومع الظروف الحالية التي تتطلب تنفيذ هذه المبادرة لتقليل حركة المستهلكين فإنها تعكف على فتح أكبر عدد ممكن من منافذ البيع الصغيرة لتلبي احتياجات سكان المناطق المختلفة القريبة منها.

وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي من تطبيق مبادرة تأمين احتياجات سكان امارة ابوظبي الى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها تحقيق الطمأنينة بين أفراد سكان الامارة لتوفير احتياجاتهم من السلع في مختلف مناطق ومدن الإمارة في ظل الظروف الراهنة وكذلك المساهمة في تخفيف الازدحام داخل سلاسل التسوق الكبرى من خلال توصيل الطلبات الى المنازل وإعطاء المستهلك خيارات شراء مناسبة له عبر التطبيقات الذكية والتوصيل الامن لطلبات المستهلكين الى بيوتهم وبأسعار مناسبة.