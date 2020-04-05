1.2 مليار درهم انكشاف مصرف أبوظبي الإسلامي على "إن إم سي"

المصدر: أبوظبي – البيان

قال مصرف أبوظبي الإسلامي إن انكشافه على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية يبلغ نحو 322.4 مليون دولار (1.18 مليار درهم).

وأضاف المصرف، في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، أن الانكشاف موزع بواقع تسهيلات تمويلية قدمها المصرف إلى "إن إم سي" بما يعادل 219.4 مليون دولار، مع ضمانات من خلال عدة تسهيلات.

ولفت المصرف إلى قيامه باستثمار مبلغ 31 مليون دولار في صكوك المجموعة، مؤكداً انه ليس لديه أي انكشاف على شركة فينبلر وشركة الإمارات للصرافة.

وكشف عن قيامه ببدء محادثات مع إدارة المجموعة وشركات تمويلية أخري لبحث كيفية معالجة الوضع المالي للشركة، كما تم التواصل مع فريق من المستشارين القانونين التابعين لمكتب محاماة دولي لبحث عدد من الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المصرف.

وكشفت "إن إم سي" مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019. وكشف فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد عن استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة.

وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية" والتي مقرها الإمارات، مدرجة في بورصة لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.