"دي إكس بي" تمدد تعليق العمليات التشغيلية في وجهتها الترفيهية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة "دي إكس بي إنترتيمنتس"، عن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في الوجهة الترفيهية "دبي باركس آند ريزرتس" من 31 مارس 2020 لحين الانتهاء من تقييم الوضع الراهن.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يشمل أيضًا تعليق العمليات التشغيلية في فندق "لابيتا"، ومنطقة التجزئة والمطاعم "ريفرلاند دبي".

وأشارت إلى أنها ستقوم بتنفيذ عمليات الصيانة الدورية لكافة مرافق الوجهة خلال فترة التوقف والتي تتخلل شهر رمضان المبارك، وذلك استعداداً لافتتاحها للزوار مجدداً.

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "دي إكس بي إنترتيمنتس"، إن قرار تمديد تعليق العمليات التشغيلية في "دبي باركس أند ريزورتس"، يأتي دعماً للجهود المبذولة على الصعيدين المحلي والعالمي للحد من تأثير انتشار كورونا.

وأضاف الملا، في البيان، أنه نظراً لصعوبة تقييم مدى تأثير انتشار الفيروس، فإنه من المبكر جدا التوقع بدقة مدى تأثيره على نتائج الشركة والأداء التشغيلي، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتفعيل الخطط البديلة وذلك عن طريق تطبيق العديد من المبادرات لتخفيض التكاليف التشغيلية.

وأضاف أن "دي إكس بي إنترتيمنتس" بصدد تنفيذ عدد من الإجراءات المؤقتة الإضافية للتخفيف من أثر تعليق العمليات، بما في ذلك إعادة التفاوض على اتفاقيات الموردين، والتخفيض الفوري في الإنفاق على التسويق وتعليق الاستعانة بمصادر دعم الأعمال الخارجية.

وعلى جانب أخر قال محمد الملا، إن الشركة تمتلك سيولة جيدة، خاصة بعد توصلها لاتفاق مع شركائها الماليين لتأجيل دفع نسبة من الفوائد، مما سيساهم في تحسين ودعم وضع السيولة على المدى القصير.

ولفت إلى أن الشركة توصلت لاتفاق مع شركائها الماليين لتأجيل دفع نسبة من الفوائد، وذلك لـ 15 شهرا القادمة، على أن يصبح سارياً اعتباراً من 31 مارس 2020 حتى 30 يونيو 2021، مشيراً إلى أنه كانت هناك مناقشات متقدمة جارية مع شركاء التمويل فيما يتعلق بالتسهيلات البنكية للشركة والبالغة 4.2 مليار درهم.

وبين أن عدد شركاء التمويل للتسهيل البنكي الأول انخفض من 15 إلى 2، ليضم الآن بنكي "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي دبي الوطني"، فيما أصبح التسهيل البنكي مقوما بالكامل بالدرهم.