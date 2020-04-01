وزارة الاقتصاد تطالب بتوفير الكمامات في الجمعيات التعاونية بسعر التكلفة

المصدر: البيان الالكتروني

طالب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بتوفير الكمامات بالجمعيات التعاونية بسعر التكلفة وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين وضمان استقرار الأسعار بالأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد، عقده مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية بكافة إمارات الدولة، لبحث حالة المخزون من السلع الأساسية وأسعار السلع الغذائية والمواد المتعلقة بالمعقمات والمنظفات خاصة الكمامات، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد لمتابعة الأسواق.

وأكد الشحي خلال الاجتماع على ضرورة الإبلاغ عن أي مورد يقوم برفع سعر المواد الغذائية وأيضا غير الغذائية المتعلقة بالمعقمات والمنظفات، استغلالاً للظروف الراهنة.

وأوضح أن فرق الوزارة متواجدة بالأسواق بالتعاون مع الجهات المحلية وترصد بصورة يومية حالة العرض والطلب، وتفرض عقوبات فورية على أي مورد يتلاعب في الأسعار أو يمارس سلوكيات مخالفة للقانون.

ومن جانبهم، أكد ممثلو التعاونيات الاستهلاكية على توافر مخزون آمن من السلع الأساسية، وتوافر معروض كبير ومتنوع من السلع بالأسواق.

وأوضحوا أن الأسعار مستقرة بالأسواق، وأن السلع بمختلف أنواعها متوفرة في منافذ البيع التابعة للتعاونيات الاستهلاكية وتغطي احتياجات كافة فئات المستهلكين سواء فيما يتعلق بالسلع الغذائية أو مواد المعقمات والكمامات والمنظفات.