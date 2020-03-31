"تنظيم الاتصالات" ترفع قائمة المتاجر الإلكترونية إلى 51 متجرا

المصدر: أبوظبي - وام

انضم المزيد من التعاونيات والشركات الى قائمة المتاجر الالكترونية التي أعلنت عنها هيئة تنظيم الاتصالات، الأمر الذي رفع عدد التطبيقات الالكترونية في القائمة الى 51 تطبيقا وذلك وفق آخر التحديثات اليوم.

ويعد هذا التحديث الثاني الذي تعلنه هيئة تنظيم الاتصالات في غضون أسبوع لقائمة تطبيقات المتاجر التي تقدم خدماتها الكترونيا للمستهلكين ،وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة الاقبال على هذا النوع من الخدمات في دولة الإمارات وشملت القائمة المحدثة عددا من المتاجر التي تقدم خدمات تسوق شاملة للمستهلكين بالاضافة الى صيدليات ومحلات بيع اللحوم والاسماك وأخرى متخصصة ببيع الفواكة والخضروات وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويسهم توافر العديد من المتاجر الالكترونية في دولة الإمارات في التسهيل على المستهلكين لشراء احتياجاتهم مما يعني اختصارا للوقت والجهد الذي يتطلبه التسوق التقليدي ومع زيادة الاقبال على التسوق الالكتروني في أوساط المستهلكين من مواطنين ومقيمين فإن ذلك من شأنه تعزيز التجارة الالكترونية في الدولة بشكل عام والتي تشير الدراسات المتخصصة الى أنها في طريقها الى بلوغ مستوى جديد من حيث قيمتها المسجلة خلال العام 2020 .

وكان 66% من المستهلكين الذين شاركوا في استطلاع اجرته الدائرة الاقتصادية في دبي خلال العام الماضي أعربوا عن ثقتهم بالتسوق الالكتروني فيما أكد 70 % منهم ثقتهم في قنوات الدفع الالكترونية المستخدمة في هذا النوع من التسوق عبر الانترنت.