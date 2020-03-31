اقتصادية الشارقة تؤكد توفر مخزون السلع في أسواق الإمارة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن التزامها بتبني وتطبيق خطة عمل شاملة خلال الفترة الراهنة في ضوء انتشار فيروس كورونا حول العالم لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أكدت الدائرة على وفرة المنتجات في مخزون الأسواق، فقد بدأت الدائرة خطتها بالتعاون مع سوق الجبيل وذلك ضمن خطة محكمة لضمان حماية الأسواق من ارتفاع الأسعار وضبطها ضمن عروض ترويجية يتم تقديمها للمتسوقين على المنتجات المعروضة توفيراً لتجربة تسوقية مريحة خلال الظروف الحالية.

تعاون

وأكدت اقتصادية الشارقة أن هذا التعاون مع سوق الجبيل للعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار رمزية سيسهم في تسهيل آلية توفير المنتجات لكافة المستهلكين، كما وستمتد عملية ضبط الأسعار في أسواق إمارة الشارقة على مختلف منافذ بيع الأغذية لضمان توفير السلع المختلفة بالشكل الذي يسمح للمتعاملين بالحصول على احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.

كما دعت المواطنين والمقيمين في الدولة إلى عدم شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة لتخزينها، مطمئنة إياهم بأن الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا يكفي احتياجاتهم، كما ونوهت الدائرة إلى "اختيار الوقت المناسب للتسوق، والبعد عن الازدحام، وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة فليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين".

حملات

ومن جهته قال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة باشرت بالحملات التفتيشية للتحقق من الالتزام بالتعاميم الصادرة من الجهات المختصة ، وذلك حرصاً منها على مراقبة وحماية الأسواق التي تأتي من منطلق الحرص على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة، وفي مختلف مناطقها، بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك باعتبارها إحدى أولويات الدائرة وضمن استراتيجيتها.

جاهزية

مؤكداً أن الدائرة تواصل التصدي لأزمة (فيروس كورونا) عبر تطبيق خطة العمل الخاصة بالأزمة الحالية، وتؤكد على استعدادها وجاهزية كوادرها للتعامل مع مختلف الأوضاع والمستجدات الطارئة ضمن إطار عمل الدائرة في مراقبة وتنظيم الأسواق .حيث تواصل إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة ومنافذ البيع والعمل على صد عمليات الاستغلال من خلال رفع الأسعار ولتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات، فضلاً عن توجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية ومنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

ودعا فاضل جميع المستهلكين في حال وجود أي مخالفة للاتصال بالدائرة عبر القنوات المتعددة للتواصل الخاصة بها سواء بالاتصال المباشر عبر مركز الاتصال 80080000 أوالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي Sharjaheconomic ، أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك في الشارقة www.shjconsumer.ae وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق، والإبلاغ عن الحالات المخالفة.

مبادرة

من ناحيتها، قالت علياء الحبشي، مدير مركز الاتصال المؤسسي، في شركة الشارقة لإدارة الأصول: " إن سوق الجبيل بادر إلى تعزيز تعاونه مع "اقتصادية الشارقة" منذ الإعلان عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، حيث عمل على التنسيق مع التجار لضمان توفر المنتجات الطازجة من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك بكميات كبيرة تلبي احتياجات المتسوقين وبأسعار منافسة، إلى جانب التأكد من قدرة الموردين على الوفاء بمتطلبات التجار وأصحاب المحلات خلال فترة تنفيذ البرنامج الوطني للتعقيم، كما تم تمديد فترة عمل السوق على مدار 24 ساعة خلال هذه الفترة تسهيلاً على المتسوقين، وحرصاً على سلامتهم".