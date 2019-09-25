المشرق" يطلق خدمات مصرفية رقمية متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك المشرق أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق (NeoBiz نيو بيزنس)، أول خدمة مصرفية في الإمارات تقدم خدمات رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الشركات الناشئة والجديدة في الدولة، ويوفر خدمات رئيسية تشمل انضمام عملاء جدد رقمياً، ومنتجات تتسم بالشفافية والسهولة، ومساعد رقمي، والقدرة على إجراء المعاملات عبر الإنترنت.



واستكمالًا لإطلاق منصة NeoBiz، قدم بنك المشرق أيضًا مبادرتين إضافيتين كجزء من مساعيه لتحسين تجربة العملاء وتبسيطها للشركات الصغيرة. وتضمن ذلك روبوت الدردشة المبتكر "إيما"، الذي يعمل كمساعد رقمي، والمنصة الرقمية للتعرف على العميل e-KYC، التي تسمح للعملاء بتقديم معلوماتهم للبنك وتحديثها عبر الإنترنت.



وفي هذا السياق قال سوبروتو سوم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: " نوظّف التحوّل الرقمي والابتكار من أجل تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المصرفية بالنسبة لهم من خلال جعل خدماتنا متوفرة في كل مكان ليحصلوا عليها عندما يحتاجون إليها أينما كانوا وفي أي وقت "



قال روهيت غارغ، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال و NeoBiz في بنك المشرق: "غالبًا ما يشعر أصحاب الشركات الصغيرة بالإحباط بسبب مقدار الوقت والجهد الشخصي والزيارات المتعددة التي يتطلبها فتح الحساب وإجراء المعاملات وتقدم منصة NeoBiz حلاً أفضل لهذه المشكلة من خلال توفير تجربة بسيطة وموحّدة ومريحة لفتح الحساب رقميًا وكل ذلك بسرعة وفعالية.



وإلى جانب خدمات انضمام العملاء وتنفيذ المعاملات، توفر منصة Neobiz للعملاء من الشركات مجموعة كبيرة من المزايا التي تشمل الوصول إلى خدمات قيّمة مثل برنامج المحاسبة Zoho Books، ومدة إنجاز قصيرة للمعاملات، ونقاط بيع (POS)، وبوابات دفع.