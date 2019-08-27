دبي السابعة عالمياً في تقرير أفضل المراكز العالمية المستقبلية للتكنولوجيا المالية

المصدر: البيان الإلكتروني

يواصل مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية وأكثرها تقدّماً في المنطقة، تطبيق خططه الرامية إلى تنويع وتطوير قطاع الخدمات المالية والارتقاء بمقوّماته على كافة الأصعدة، حيث يسهم هذا التركيز المستمر على تعزيز الابتكار في القطاع المالي في مساعدة المركز المالي على تحقيق أجندة النمو الطموحة لدبي، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وحصدت دبي المرتبة السابعة عالمياً من حيث الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا المالية، ما يسلّط الضوء على جهود الإمارة في مجال دعم وتسريع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام. وتعتبر دبي المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي أدرج في تقرير أفضل 10 مراكز عالمية مستقبلية للتكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المدن الواعدة اقتصادياً لعام 2019/2020، بحسب مجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة "إف دي آي انتليجانس" التابعة لمؤسسة "فاينانشال تايمز".

ورحّب مركز دبي المالي العالمي بإصدار النسخة الأولى من هذا التقرير الذي نشر في خلال الشهر الجاري، والذي يستعرض المساهمة الهائلة لقطاع التكنولوجيا المالية في تعزيز الاقتصادات وتحقيق النمو المستدام للقطاع المالي. ويراعي التقرير في ترتيب المراكز العشرة الأولى عدّة عوامل رئيسية، منها الإطار التنظيمي والقانوني، وسهولة مزاولة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى الحضور اللافت للبنوك العالمية الرائدة، ووجود تجمع كبير من المواهب. وتسهم نتائج المؤشر في ترسيخ مكانة دبي العالمية كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، بعد تصنيف مركز دبي المالي العالمي ضمن أفضل 10 مراكز بحسب مجلة "ذا بانكر" التابعة لمجموعة "فاينانشال تايمز".

وتعليقاً على المكانة المرموقة لدبي ضمن التصنيفات الاقتصادية الدولية، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نرحّب بالإشادة المستمرة التي تحظى بها دبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية والابتكار، ونثق أن التصنيف الجديد سيعزز المكانة العالمية للإمارة، كما سيرسخ سمعة مركز دبي المالي العالمي وقدراته كواحد من أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم، بالإضافة إلى دعم موقعنا كواحدة من المنظومات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية".

وأضاف أميري: "نؤكد أن الابتكار والتكنولوجيا المالية تمثل عوامل رئيسية ضمن استراتيجيتنا الرامية لأن نصبح الأكثر تميزاً وريادة عالمياً في تبني التقنيات المالية المتطورة. ويساهم المركز المالي حالياً في قيادة مسيرة التحول ضمن القطاع المالي، بالإضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، والالتزام بتطوير بنية تحتية رقمية حيوية مشهود لها وتسمح بمواصلة مسيرة الابتكار والازدهار في مجال التكنولوجيا المالية. ويشكّل تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية من حيث الإمكانات الاقتصادية دليلاً دامغاً على التزام الإمارة بمواصلة مسيرة نموها القوية".

وتحظى دبي بمكانة عالمية رائدة لاحتضانها بيئة أعمال ديناميكية تتيح مواصلة جهود الابتكار، إلى جانب التزام مركز دبي المالي العالمي بتحقيق أداء أعمال متميز في قطاعي البنوك التقليدية والتكنولوجيا المالية. كما ويقدم المركز المالي جميع المقوّمات والمزايا التي توفرها عادةً أكثر مراكز القطاع المالي نجاحاً وتقدماً في العالم، بما يشمل إطار العمل التنظيمي والنظام القضائي المستقل، والتبادل المالي العالمي، وإمكانية الحصول على التمويل، فضلاً عن البيئة الديناميكية والداعمة، والتي يرفدها وجود مجتمع أعمال مزدهر ومجموعة متنوعة من المواهب العالمية المتمرّسة.

إن جهود مركز دبي المالي العالمي المستمرة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ترتكز بشكل كبير على التكنولوجيا المالية والابتكار، بهدف توسيع آفاق وفرص النمو في قطاع الخدمات المالية. وسجّل المركز المالي زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تشكل منظومة التكنولوجيا المالية الديناميكية من 80 إلى 200 شركة خلال الأشهر الست الأولى من عام 2019، في حين تضاعف عدد هذه الشركات التي حصلت على التراخيص من 35 إلى أكثر من 80 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي. وشملت قائمة شركات التكنولوجيا المالية المسجّلة لدى مركز دبي المالي العالمي كمقر لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا كلاً من شركة "فينيرجو"، ومقرها الرئيسي في العاصمة الأيرلندية دبلن، وشركة "تشارلز تايلور" الرائدة بتقديم الخدمات التكنولوجية لقطاع التأمين "إنشورتك"، ومنصة التمويل الجماعي "فاندد باي مي" السويدية.

وبذل مركز دبي المالي العالمي جهوداً حثيثة لتعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل عبر بناء منظومته الخاصة برأس المال الاستثماري ومشاركتها، فضلاً عن الاستثمار بشكل مباشر في الشركات الواعدة بمجال التكنولوجيا المالية. وأعلن المركز خلال شهر مارس 2019 عن تكليف شركتي "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" و"ومضة كابيتال" لإدارة 10 ملايين دولار أمريكي من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي البالغ 100 مليون دولار أمريكي.

وتلقى المركز أكثر من 425 طلب مشاركة في النسخة الثالثة لبرنامج مسرّع الأعمال "فينتك هايف" في مركز دبي المالي العالمي من قبل الشركات الناشئة التي تعمل بمجالات خدمات تقنيات التنظيم المالي، وتكنولوجيا خدمات الصيرفة الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين، ومختلف مجالات تكنولوجيا الخدمات المالية، ما يمثل نمواً بنحو ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع النسخة الأولى للبرنامج في عام 2017، ما يبرهن على سرعة تطور هذا القطاع على مستوى المنطقة. كما تلقى المركز حتى الآن أكثر من 50 طلب مشاركة من الشركات العاملة بمختلف مجالات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك حلول الدفع واستشارات تكنولوجيا الروبوتات وتقنيات "بلوك تشين" ومنصات "التعرف على العميل"، وتساوى عدد طلبات المشاركة التي تم تقديمها بين الشركات في مراحل التأسيس الأولى والشركات في مرحلة النمو، ما يبرهن على الاهتمام الكبير الذي تبديه الشركات الناشئة من مختلف مراحل دورة الأعمال بالمشاركة في البرنامج.

إضافة إلى ذلك، يتعاون مركز دبي المالي العالمي مع الشركاء والجهات المعنية في المنطقة والعالم لتطوير بنية تحتية رقمية قوية ومنظومة متكاملة وجاذبة لقطاع التكنولوجيا المالية. وقد تم تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد لاجتذاب واستبقاء المستثمرين والجهات الرئيسية في هذا القطاع. كما ويستفيد مجتمع التكنولوجيا المالية المزدهر من العلاقات القوية والمثمرة التي يواصل المركز المالي تطويرها مع برامج المسرّعات العالمية الرئيسية، من خلال الزيارات المستمرة للوفود، وإبرام الاتفاقات الاستراتيجية وإقامة الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع كبرى المراكز المالية العالمية.

وكان المركز المالي قد أبرم 4 مذكرات تفاهم خلال النصف الأول من عام 2019، وشملت إحداها اتفاقية مع "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للمساعدة في دعم قطاع ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز الأجندة الوطنية للابتكار، إلى جانب 3 اتفاقيات أخرى مع مراكز "فينتك السعودية" و"فينتك ديستريكت" في ميلانو، ما أفضى إلى توسيع نطاق شبكته من المراكز العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا المالية لتبلغ 14 مركزاً، بما في ذلك لندن، ونيويورك، وسنغافورة، وكوالالمبور، وهونغ كونغ، والتي تتبوأ جميعها تصنيفاً مميزاً في تقرير مجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة "إف دي آي انتليجانس".

واستجابة للطلب الكبير الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي من قبل المؤسسات المالية حول العالم، استهل المركز المالي عام 2019 بالإعلان عن خطط توسعية جديدة لدعم المستقبل الاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات. كما ستوفر خطة النمو مركزاً رئيسياً لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار، مما يعزز من سمعة المركز المالي كواحد من أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم، ومكانة دبي كواحدة من أهم المراكز العشرة الأولى في التكنولوجيا