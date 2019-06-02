الطائرة العملاقة تطير إلى عمّان وبوسطن وأثينا هذا الصيف

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت طيران الإمارات خدمة عمّان وبوسطن بطائراتها الإيرباص A380 لتلبية الطلب خلال موسم الصيف.

ووصلت أول رحلة منتظمة بطائرة A380 إلى مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 3:55 عصر يوم أمس (السبت 1 يونيو) ولقيت الطائرة لدى هبوطها استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه. وقاد الطائرة القبطان عارف الريامي ومساعده الضابط أول الأردني الجنسية ليث سعودي.

ووصلت الطائرة العملاقة إلى بوسطن في الساعة 1:50 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وسوف تستمر طيران الإمارات في تشغيل طائرة A380 لخدمة إحدى رحلاتها اليومية الثلاث إلى العاصمة الأردنية (الرحلة أي كيه 903/904) حتى 26 أكتوبر 2019.

ويتزامن تشغيل الناقلة الطائرة العملاقة إلى بوسطن مع موسم ذروة السفر صيفاً وشتاءً ما يزيد السعة المقعدية بنسبة 45% خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 سبتمبر 2019 ومن 1 ديسمبر 2019 حتى 31 يناير 2020. وتأتي هذه الخطوة لتلبية الطلب المتنامي على السفر خلال أشهر الصيف ويعكس استراتيجية الناقلة في استخدام أسطولها بالشكل الأمثل في مواسم الذروة.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة الأردن منذ السنة الأولى لانطلاق عملياتها قبل 33 عاماً، ونقلت منذ ذلك الحين نحو 5 ملايين راكب على هذا الخط. وبدأت الناقلة خدمة بوسطن عام 2014 وعززت عملياتها خلال السنوات الخمس الماضية تلبية لطلب العملاء المتنامي على السفر إلى دبي وعبرها.

وسوف يحظى المسافرون بفرصة السفر عبر دبي إلى مزيد من الوجهات التي تخدمها طيران الإمارات بطائرات A380 العملاقة والاستمتاع بما توفره من خدمات ومنتجات فريدة.

وتوفر طائرة الإمارات A380 التي تخدم خط دبي/ عمّان 517 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و427 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

ويختبر ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الصالون الجوي حيث يمكنهم الاسترخاء أو التواصل وتكوين صداقات جديدة والاستمتاع بتشكيلة من المشروبات والمأكولات الخفيفة.

أما طائرة الإمارات A380 التي تخدم خط دبي/ بوسطن، فتوفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

ويختبر ركاب الدرجة الأولى "الشاور سبا"، في حين يمكن لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الاسترخاء أو التواصل وتكوين صداقات جديدة والاستمتاع بتشكيلة من المشروبات والمأكولات الخفيفة في الصالون الجوي.

ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز على جوائز عالمية، والذي يوفر أكثر من 4000 قناة سمعية وبصرية، تعرض الأفلام الكلاسيكية والحديثة والوثائقية والموسيقى والأغاني، وألعاب الفيديو،

وبخدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi، وكذلك تذوق أشهى المأكولات وتلقي الخدمات المميزة التي اشتهرت بها طيران الإمارات

وتغادر الرحلة "أي كيه 237" مطار دبي الدولي في الساعة 8:15 صباحاً، وتصل إلى بوسطن في الساعة 1:50 بعد الظهر.

أما رحلة العودة "ئي كيه 238"، فتقلع من مطار بوسطن في الساعة 11:10 ليلاً لتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 7:25 من صباح اليوم التالي.

وتغادر الرحلة "أي كيه 903" مطار دبي الدولي في الساعة 2 بعد الظهر، وتصل إلى عمّان في الساعة 3:55 عصراً. أما رحلة العودة "أي كيه 904"، فتقلع من مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 6 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 10 ليلاً.

وتتيح طيران الإمارات كذلك للمسافرين من وإلى اليونان فرصة فريدة لاختبار تجربة A380، حيث بدأت تشغيل الطائرة ذات الطابقين إلى مطار أثينا الدولي اعتباراً من 31 مايو الماضي مع بداية ذروة موسم السفر لتلبية الطلب المتنامي على رحلاتها من وإلى اليونان خلال أشهر الصيف.

وسوف تخدم طائرة A380 أثينا حتى 30 سبتمبر 2019.

وتشتهر طائرات الإمارات الإيرباص A380 ذات الجسم العريض، بتوفيرها منتجات جوية فريدة وحصرية. ومنذ عام 2008، نقلت طيران الإمارات ما يزيد على 115 مليون مسافر على متن هذه الطائرات العملاقة. ويضم أسطول طيران الإمارات حالياً 110 طائرات من هذا الطراز، ولديها طلبيات لشراء 13 طائرة أخرى، سوف تتسلم 6 منها حتى نهاية السنة المالية الجارية.