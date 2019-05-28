مصر تكشف حقيقة شراء الأجانب لمحطات الكهرباء

قال محمد شاكر وزير الكهرباء المصري اليوم الثلاثاء إن مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية "مازالت في مهدها".

ونقلت اليوم صحيفة (المصري اليوم) على لسان الوزير قوله إن وزارته تدرس عروضا من شركة زارو إحدى شركات بلاكستون الأمريكية وشركة إدرا باور الماليزية للاستحواذ على ثلاث محطات كهرباء.

وردا على سؤال عن تفاصيل العروض قال شاكر لرويترز في اتصال هاتفي "المفاوضات مازالت في مهدها... لا أرغب في التحدث عن أشياء مازالت في بدايتها".

وافتتحت مصر في يوليو الماضي محطات الكهرباء التي شيدتها سيمنس بتكلفة إجمالية ستة مليارات يورو.

وقال الوزير للصحيفة "في حال إتمام الصفقة سوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع إدرا أو زارو وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمنس في إدارة المحطات".

وشرعت مصر في بناء المحطات في وقت كانت تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء مما اضطر مصانع لإغلاق أبوابها لأشهر في ذلك الحين.