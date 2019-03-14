3000 زائر لطائرة الإمارات الإيرباص A380 في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

زار طائرة الإمارات الإيرباص A380 أكثر من 3000 شخص خلال أول معرض دولي للطيران في المملكة العربية السعودية الذي يمتد لثلاثة أيام. وكانت طائرة الإمارات A380 الأضخم خلال المعرض.

وزار الطائرة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، حيث كان في استقباله الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، الذي اصطحبه في جولة تعريفية.

وتمكن المتخصصون في صناعة الطيران وعامة الشعب من الاطلاع على الطائرة التي تعد الأكبر في العالم، وما تقدمه من منتجات وخدمات مميزة.

وضمت طائرة الإمارات 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال و429 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية، إضافة إلى الشاور سبا والصالون الجوي بتصميمه الجديد.

وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها A380 إلى 50 وجهة حول العالم، كما سيّرت طائرة A380 مرتين إلى الرياض. ويضم أسطول الناقلة حالياً 109 طائرات من هذا الطراز.

