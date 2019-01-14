بيان مهم من طيران الإمارات

متحدث باسم طيران الإمارات:

"تؤكد طيران الإمارات أن طائرتها (الرحلة ئي كيه 928، من القاهرة إلى دبي يوم السبت 12 يناير)، اضطرت إلى كبح عملية الإقلاع في اللحظات الأخيرة نظرأً لظهور مركبة على مدرج الإقلاع في مطار القاهرة الدولي. وقد تسبب ذلك في تلف الإطارات، وتمت إعادة الطائرة إلى المبنى وإنزال الركاب. وقامت طيران الإمارات بإرسال طائرة وطاقم من دبي لنقل الركاب وأفراد طاقم الطائرة المتعطلة في القاهرة، ما تسبب في تأخر إقلاع الرحلة 8 ساعات. وإذ تعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج تسببت به هذه الواقعة، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأفراد طاقمها تحتل قمة أولوياتها على الدوام، كما تؤكد على تعاونها التام مع التحقيقات التي تجريها سلطات مطار القاهرة الدولي في هذا الشأن".

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