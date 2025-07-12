هل يطيح «قصر فرساي» بإمبراطورية جيروم باول

أخيراً وبعد انتظار طويل ستتحقق رغبة وأمنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إزاحة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من منصبه، وليس تنفيذاً لتهديدات ومطالب ترامب، لكن لأغرب سبب، ولم يكن في التوقعات، وهو ما يسمى بفضيحة «قصر فرساي» التي تهدد إمبراطورية جيروم باول التي كانت عصية على أوامر ترامب.

قصر فرساي

«قصر فرساي» الذي يتهدد إمبراطورية جيروم باول بالزوال هو مخطط المقر الرئيسي الفخم للفيدرالي الأمريكي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار.

كشف مسؤول كبير في إدارة ترامب يوم الجمعة، أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "يفكر في الاستقالة" مع تزايد الضغوط من أجل التحقيق فيما إذا كان كذب على الكونجرس بشأن تجديدات "قصر فرساي" التي يقوم بها البنك المركزي لمقره في واشنطن العاصمة.

نشر بيل بولت، رئيس مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك المدعومين من الحكومة الأمريكية، على موقع X أنه سمع "تقارير" عن تردد باول بشأن إنهاء ولايته ــ دون تقديم أي دليل.

وقال الصحفي السابق وعملاق الاستثمار الخاص: "أعتقد أن هذا سيكون القرار الصحيح بالنسبة لأمريكا، وسوف يزدهر الاقتصاد".

وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية

لم يرد بولتي، الذي يشرف بصفته مديراً لوكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية على فاني ماي وفريدي ماك، على طلب صحيفة نيويورك بوست التي نشرت التحقيق للتعليق على ما ورد من أخبار.

مسؤول حكومي كبير آخر قال إن "مصادر رفيعة المستوى وموثوقة" داخل الإدارة تعتقد أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتعرض لانتقادات شديدة يدرس ما إذا كان سيترك منصبه.

المصدر المطلع قال إن باول "كان يشعر بالضغط" وأصبح "متعباً" منذ أن نشرت صحيفة واشنطن بوست القصة في أبريل، حول كيف أن بيروقراطيي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنفقوا 2.5 مليار دولار على تجديد مكاتبه في واشنطن، والتي وصفها السيناتور تيم سكوت (جمهوري من ساوث كارولينا) بأنها أشبه بـ"قصر فرساي".

مطالب ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وصف باول مراراً وتكراراً بأنه "بطيء للغاية" لفشله في خفض أسعار الفائدة - بتعيين ثلاثة أعضاء جدد في لجنة تخطيط رأس المال الوطني، التي تنظم مشاريع التنمية الفيدرالية.

ويُنظر إلى التغييرات التي طرأت على اللجنة الوطنية للسياسات النقدية، التي تضم خمسة أعضاء مصوتين، على أنها خطوة أخرى لفرض المزيد من الضغوط على الرجل الذي رشحه رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018 للتنحي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لصحيفة واشنطن بوست إن سلسلة الانتقادات الموجهة إلى باول البالغ من العمر 72 عاماً كانت جزءاً من لعبة "الشطرنج رباعية الأبعاد" التي يلعبها القائد الأعلى وحلفاؤه، والتي تهدف إلى الضغط عليه لتقديم استقالته.

متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي رفض التعليق، مشيراً فقط إلى تصريحات أدلى بها في الرابع من أبريل، حيث قال باول إنه "ينوي" إكمال فترة ولايته الكاملة التي تنتهي في مايو 2026.

تضليل الكونجرس

بولت اتهم وغيره من المنتقدين باول بتضليل الكونجرس عندما هاجم "التغطية التحريضية" لهذه الصحيفة والتي وصفها بأنها "مضللة وغير دقيقة".

«لا توجد قاعة طعام لكبار الشخصيات. لا رخام جديد. لا مصاعد خاصة»، هذا ما أصرّ عليه باول خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ في 25 يونيو. «لا توجد منارات مائية جديدة، ولا خلايا نحل، ولا حدائق على أسطح المباني».

لكن نفيه يتناقض بشكل مباشر مع وثيقة التخطيط الخاصة بالمشروع والتي تم توقيعها من قبل المجلس الوطني للتخطيط العمراني في عام 2021.

تعليقات مثيرة

هذه التعليقات أثارت أيضاً تدقيقاً من جانب رئيس مكتب الإدارة والميزانية روس فوغت يوم الخميس. وانتقدت هيئة مراقبة الإنفاق في البيت الأبيض باول بسبب هذا المشروع الضخم، الذي ارتفعت تكاليفه بنسبة 30% - من التقدير الأصلي البالغ 1.9 مليار دولار.

وكتب فوغت في رسالة إلى باول حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست لأول مرة: "يشعر الرئيس بقلق بالغ إزاء إدارتك لنظام الاحتياطي الفيدرالي".

"بدلاً من محاولة تصحيح المسار المالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، واصلتم العمل على إصلاح مقركم الرئيسي في واشنطن العاصمة بشكل مبالغ فيه"، كما كتب.

تكلفة الباهظة

يوم الثلاثاء الماضي، حصلت صحيفة واشنطن بوست على نسخة من ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025 بموجب قانون حرية المعلومات، والتي أكدت لأول مرة التكلفة الباهظة للعمل.

وكان باول قد زعم أمام الكونجرس أن العديد من الخطط التي وافقت عليها اللجنة الوطنية للتخطيط المدني قد تم التخلي عنها منذ ذلك الحين.

قال فوت إن ذلك يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقانون تخطيط العاصمة الوطنية الذي يُنظّم أعمال البناء في ناشونال مول. وطالب باول في رسالته بتقديم إجابات على قائمة من الأسئلة بحلول الأسبوع المقبل.