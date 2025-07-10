شركة NPCI الدولية تُوسّع نطاق اعتماد واجهة المدفوعات في الإمارات

أعلنت شركة NPCI الدولية للمدفوعات المحدودة (NIPL)، الذراع الدولية لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، عن تفاصيل تقدمها في توسيع نطاق قبول واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، في جميع أنحاء الإمارات، وكشفت عن المرحلة التالية من استراتيجيتها لتعزيز تكامل المنصة. يدعم هذا الجهد المستمر رؤية الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد غير النقدي، مع تعزيز تجارب الدفع عبر الحدود لملايين الهنود، الذين يسافرون بين البلدين سنوياً.

UPI نظام الدفع الفوري من حساب إلى حساب في الهند، يُمكّن من إجراء معاملات فورية وآمنة، عبر تطبيقات الهاتف المحمول. مع أكثر من 18 مليار معاملة شهرياً، نما النظام ليصبح أحد البنى التحتية الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي. بفضل بنيته المفتوحة والمتوافقة مع الأنظمة، وإطاره الأمني الصارم، يتكيف نظام UPI بسلاسة مع البيئات التنظيمية خارج الهند، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر منافذ السفر والتحويلات المالية ازدحاماً في الهند. ووفقاً لوزارة السياحة الهندية، يزور الإمارات العربية المتحدة أكثر من سبعة ملايين هندي سنوياً، ما يجعلهم أكبر فئة من الزوار الدوليين. يُعزز تمكين المسافرين من الدفع عبر تطبيقات الهاتف المحمول التي يستخدمونها في الهند سهولة الاستخدام، ويتيح للتجار في الإمارات العربية المتحدة، الوصول إلى قاعدة عملاء رقمية مُلِمّة. والنتيجة هي كفاءة أكبر، وإدارة أفضل للنقد، وتكاليف تشغيلية أقل للشركات.

قال ساتيش كومار سيفان القنصل العام الهندي في دبي والمناطق الشمالية: «لن تعود تجربة الجالية الهندية والمسافرين الهنود إلى الإمارات العربية المتحدة كما كانت بعد التكامل التام لـ UPI مع منظومة المدفوعات الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدني أن NIPL تبذل جهوداً حثيثة ومتضافرة مع المؤسسات التجارية ومقدمي حلول الدفع والبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان توفير هذه التجربة السلسة للعملاء الهنود في أقرب وقت ممكن. سيُحدث التكامل التام لمنصات المدفوعات الرقمية لـ UPI الهندية، وAANI الإماراتية، ثورة حقيقية في منظومة معاملاتنا المالية الثنائية، وسيكون بمثابة ريشة في القبعة الاحتفالية للإنجازات الأولى التي حققتها الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في شراكتنا الاقتصادية على مدى العقد الماضي».

على مدار السنوات القليلة الماضية، أرسى شركة NIPL أساساً متيناً لـ UPI في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة ومقدمي حلول الدفع. وقد أتاحت الشراكات مع NeoPay (المشرق)، والشبكة الدولية وMagnati، قبول UPI القائم على رمز الاستجابة السريعة (QR)، عبر شبكة تجارية سريعة النمو. وتقبل منافذ البيع الرئيسة، مثل سوق دبي الحرة ولولو هايبر ماركت مدفوعات UPI بالفعل، ما يسمح للعملاء الهنود بتسوية مشترياتهم مباشرة من حساباتهم المصرفية الهندية.

قال ريتيش شوكلا العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة NPCI الدولية: في شركة NPCI الدولية، نفخر بتسريع اعتماد UPI في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو إنجاز لا يقتصر على توفير راحة لا مثيل لها لملايين المسافرين والمقيمين الهنود فحسب، بل يعزز أيضاً الجسر الرقمي بين الاقتصادين النابضين بالحياة. ويُعد توسعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، دليلاً على الثقة العالمية المتزايدة في ابتكارات الدفع الرقمي الهندية. من خلال تمكين مدفوعات سلسة وآمنة وفورية، نُمكّن الشركات والمستهلكين، على حد سواء، وندعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد غير النقدي، ونضع معايير جديدة للاتصال المالي عبر الحدود.