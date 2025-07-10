«ناوي» تستحوذ على حصة كبرى بـ«سمارت كراود» وتدخل سوق العقارات في دبي

أعلنت شركة «ناوي»، أكبر منصة تكنولوجيا عقارية في أفريقيا، عن استحواذها على الحصة الكبرى في شركة «سمارت كراود»، أول منصة مرخصة للاستثمار الجزئي في العقارات بدولة الإمارات.

وجاءت عملية الاستحواذ عقب جولة تمويل من الفئة A بلغت قيمتها 52 مليون دولار، ويمثل هذا التمويل جزءاً من إجمالي استثمارات تتجاوز 75 مليون دولار، تم تخصيصها لتسريع نمو «ناوي» عبر قطاعات متعددة ضمن المنظومة العقارية الرقمية، تشمل الإعلانات العقارية الذكية، وتمويل الرهن العقاري، وخدمات الوساطة العقارية، ونماذج التملك الجزئي.

وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذت شركة «ناوي» التي تتخذ من القاهرة مقراً لها على شركة «روى» (ROA) الناشئة والمتخصصة في إدارة الأصول وتجهيز المنازل، لتعيد إطلاقها تحت اسم «ناوي أنلوكد» (Nawy Unlocked)، لتشكل بذلك ركناً أساسياً في تطبيقها العقاري الشامل المرتقب.

ومع انضمام «سمارت كراود»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى منظومة «ناوي»، ترسخ الشركة حضوراً قوياً واستراتيجياً في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأسست «سمارت كراود» في عام 2018، وكانت السباقة في تقديم مفهوم الاستثمار العقاري الجزئي في دبي، ما أتاح للمستخدمين فرصة التملك المشترك في عقارات متميزة مدرة للدخل، ابتداءً من 150 دولاراً فقط. وحتى اليوم، نجحت المنصة في تسهيل صفقات عقارية تجاوزت قيمتها 110 ملايين دولار، مع توزيع أكثر من 40 مليون دولار كعوائد من الإيجارات والأرباح الرأسمالية للمستثمرين.

تخدم المنصة حالياً مستثمرين من أكثر من 130 دولة حول العالم، وقد نجحت حتى يونيو 2025 في إتمام الخروج من أكثر من 50 صفقة عقارية بنجاح، ما يعزز مكانتها وجهة موثوقة تحقق عوائد رائدة ومتسقة في السوق العقاري. ويعتبر «فليب» (Flip) أحد أبرز منتجات «سمارت كراود»، حيث يعمل على شراء الأصول العقارية منخفضة القيمة، وتجديدها باحترافية، ثم إعادة بيعها خلال فترة لا تتجاوز 15 شهراً، محققاً عائداً استثمارياً متوسطه 30% حتى يونيو 2025.

وقال ريز أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت كراود»: «هذه الصفقة تمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة «سمارت كراود»، من خلال الانضمام إلى منظومة «ناوي»، ننتقل من مرحلة شركة ناشئة إلى شركة قابلة للتوسع، عبر شراكة قائمة على رؤية مشتركة وثقافة عمل متكاملة، ما يمهد الطريق لأن نصبح المنصة العقارية الاستثمارية الأولى في المنطقة».

ومن جهته، قال مصطفى البلتاجي، الرئيس التنفيذي لشركة «ناوي»: «تقدم منصة SmartCrowd محركاً استثمارياً موثوقاً، يجمع بين الشفافية، والأداء العالي، والالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية. هذه المبادئ تنسجم تماماً مع رؤية ناوي، التي تضع التكنولوجيا في قلب سوق العقارات. معاً نطلق مرحلة جديدة من الاستثمار العقاري في المنطقة، استثمار قائم على البيانات، سهل الوصول ومصمم ليتماشى مع أسلوب المستثمرين الذين يفضلون الوصول الذكي والقرارات المبنية على التحليل».

كما تضم المنظومة المتنامية لشركة «ناوي» عدداً من الحلول المتكاملة التي تلبي مختلف جوانب الاستثمار العقاري، من بينها: «ناوي ناو» لتمويل المنازل، و«ناوي شيرز» منصة للتملك الجزئي، و«ناوي أنلوكد» لخدمات تطوير الأصول وتجهيزها، و«ناوي بارتنرز» لشبكة الوساطة العقارية بين الشركات (B2B).

وقد تجاوز عدد مستخدمي «ناوي» مليون مستخدم شهرياً، في حين بلغ إجمالي حجم العمليات عبر منصتها أكثر من 3 مليارات دولار، ما يعزز مكانتها كمحرك تحول فعلي في مشهد التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.