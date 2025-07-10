"موارد للتمويل" تطلق خدمة أجهزة نقاط البيع الذكية لقبول المدفوعات الرقمية

أعلنت موارد للتمويل، عن إطلاق خدمة أجهزة نقاط البيع (POS) لقبول المدفوعات الرقمية وذلك بالتعاون مع شركة AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية، حيث ستتوفر أجهزة نقاط البيع الذكية في جميع منافذ البيع والمحلات ومراكز التسوق ومزودي الخدمات، وبموجب جهاز الـ (POS) ستتمكن منافذ البيع من قبول المدفوعات الرقمية السلسة، لجميع بطاقات الائتمان والخصم، والمحافظ الإلكترونية المختلفة، كما سيسهم في تسهيل تجربة العملاء عند منافذ البيع بشكل آمن وأسرع.

وأكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل «مع استمرار تطور المشهد المالي، تحرص موارد للتمويل على مواكبة أحدث اتجاهات السوق وتوقعات العملاء المتغيرة باستمرار، مؤكداً على أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة AFS تعكس هذا الالتزام، مما يمكِّننا من تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة والحصرية للعملاء، لافتاً إلى أن إدخال أجهزة نقاط البيع المتقدمة للخدمة من قبل موارد، يمنح التجار ومنافذ البيع أداة بيع ذكية ويتيح للعملاء تجربة دفع سلسة وآمنة ومرنة محلياً.

وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS نحن فخورون بشراكتنا مع موارد للتمويل لتقديم أجهزة نقاط البيع المشتركة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، وهي مبادرة تعكس التزامنا المشترك بالابتكار وتقديم حلول تركز على تجربة التجار والعملاء على حدٍ سواء. حيث ستتمكن أجهزة نقاط البيع الذكية من تعزيز مبيعات التاجر، بينما تقدم تجربة دفع سلسة وفعالة للعملاء من خلال قبول مجموعة واسعة من طرق الدفع، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية وبطاقات الائتمان والخصم».

يشكل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز ابتكار المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز الرؤية المشتركة لكل من شركة موارد و AFS في تقديم حلول دفع ذكية وسريعة وأكثر شمولاً للسوق.