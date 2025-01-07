تعاون «كليكل العالمية» وبنك زاند لدعم الابتكار في الأصول الرقمية



أعلن بنك زاند، عن تعاونه مع شركة «كليكل العالمية»، منصة التمويل المفتوح عبر تقنية الويب 3.0 ومقرها دولة الإمارات، حيث تعمل «كليكل» على رفع مستوى عملياتها من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة والمنتجات المصرفية الشاملة التي يقدمها زاند.



وكان زاند قد أصبح أخيراً أول بنك في دولة الإمارات يقدم خدمات حفظ الأصول الرقمية بمستوى مؤسسي تحت ترخيصه المصرفي، بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية. ومن خلال توفير الأمن على مستوى المؤسسات للأصول الرقمية، يزود زاند عملاءه بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد الرقمي.



الأصول الرقمية

وسيساهم الإطلاق القادم لعملة زاند الرقمية المستقرة والمدعومة بالدرهم الإماراتي من قدرة البنك على تعزيز دمج التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، مما يعزز ريادته في قطاع الأصول الرقمية.



وتستفيد «كليكل» من منتجات وحلول الخدمات المصرفية التي يقدمها زاند، في تبسيط العمليات الخاصة بالعمل، وتحسين الإدارة المالية، وتعزيز الابتكار داخل منظومة الويب 3.0، ويؤكد التعاون بين الجانبين التزام زاند بدمج التكنولوجيا الحديثة مع الخدمات المالية لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصاد الرقمي.

ابتكار مستمر



وقال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي لبنك زاند: «يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع «كليكل العالمية»، تماشياً مع الرؤية الرائدة التي تتبناها دولة الإمارات لتسريع وتيرة تطوير الاقتصاد الرقمي. ونحن في زاند حريصون على توفير تجارب مصرفية سلسة وآمنة من خلال الابتكار المستمر، رؤية مستقبلية ونهج يضع احتياجات العميل في المقام الأول».



وقال مايكل زاو، الرئيس التنفيذي لشركة «كليكل العالمية»: «يمثل التعاون مع بنك زاند لحظة محورية في مسيرتنا نحو إعادة تشكيل المشهد المالي الرقمي. وبفضل دعم زاند، فإننا نعمل على إتاحة المزيد من الفرص والإمكانيات الجديدة أمام الشركات والعملاء، بما يسهم في دفع التغيير الهادف في القطاع المالي الرقمي».

ويعد التعاون دليلاً على تضافر الجهود بين خبرة زاند المالية والنهج المبتكر لشركة «كليكل» في التعامل مع تكنولوجيا الويب 3.0، ويسهم التعاون المشترك في تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي والحلول التي تركز على العملاء والتي من شأنها أن تشكل مستقبل التمويل الرقمي.