«دو» تعين آمنة الأكرف رئيسة التدقيق الداخلي



أعلنت «دو»، عن تعيين آمنة الأكرف رئيسة جديدة لإدارة التدقيق المالي الداخلي، في خطوة نحو مواصلة جهود «دو» لتنفيذ التزامها بتعزيز التميز القيادي والإداري، وتمكين القيادات التنفيذية التي تجمع بين الرؤية المحلية والخبرة العالمية.



وتمتلك آمنة الأكرف خبرة علمية وعملية طويلة في المحاسبة والتدقيق المالي والحوكمة وتقييم المخاطر تمتد لأكثر من 14 عاماً، إذ تجلب معها ثروة قيمة من الخبرات الوظيفية الاستثنائية، وسجلاً حافلاً في مجال الحوكمة المؤسسية وتقييم المخاطر والتدقيق الداخلي. كما تتبلور رحلتها المهنية خلال دورها القيادي المؤثر كمديرة للتدقيق في جهاز الرقابة المالية في دبي، حيث عملت على تنفيذ الهياكل الرئيسية للحوكمة، وساهمت بشكل كبير في التميز المالي والتشغيلي عبر مختلف القطاعات.

القيادة الشاملة



وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في «دو»: إن «هدفنا في (دو) هو تعزيز مفهوم القيادة الشاملة، حيث يجسد تعيين آمنة الأكرف في هذا المنصب الرفيع تطلعات (دو) نحو تعزيز الابتكار والتزامها بسياسات الحوكمة والشفافية والتميز في الأداء. وفي إطار جهود الشركة في مجال التوطين وإنشاء هيكل قيادي يتبع سياسة تحقيق التوازن بين الجنسين، فإننا نثق في قدرات آمنة الأكرف على قيادة مرحلة جديد من تعزيز الحوكمة والنجاح التنظيمي، بما يضمن بقاء (دو) في طليعة الممارسات المؤسسة الأخلاقية والمبتكرة».

وخلال مسيرتها المهنية الحافلة، حققت آمنة الأكرف إنجازات لافتة، بما في ذلك إطلاق أول مؤتمر للتدقيق لحكومة دبي، بالإضافة إلى قيادة فريقها في جهاز الإمارات للمحاسبة، ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، لبلورة أطر حكومية مهمة. وقد حصلت آمنة الأكرف على شهادة محاسب قانوني (CPA) معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، كما أنها حصلت على درجة الماجستير في قانون الأعمال الدولي من الجامعة البريطانية في دبي.