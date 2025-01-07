«دوكاب» توسع حضورها العالمي في 20 سوقاً رئيسية جديدة



حققت دوكاب سلسلة من الإنجازات المحلية والعالمية لتثبت دور المجموعة الراسخ واحدة من أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في الإمارات، فيما وسعت حضورها العالمي في 20 سوقاً رئيسية جديدة، لتغطي أعمال المجموعة بذلك 75 دولة على امتداد منطقة الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، أن 2024 كان حافلاً بالإنجازات الرائدة التي حققتها دوكاب في مختلف قطاعات التصنيع، مما يعكس دورها شريكاً محورياً في رحلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والعالم، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات ساهمت في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للصناعات عالية الجودة والمنتجات التحويلية المبتكرة، ودعم عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين التحول العالمي في مجال الطاقة.

أحدث الحلول

وأوضح أن استراتيجية المجموعة تهدف إلى تعزيز تواجدها العالمي وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية احتياجات السوق العالمية المتنوعة، ويجسد التزام دوكاب بتقديم أحدث التقنيات والحلول في مجال الطاقة والتصنيع، وترسيخ دورها شركة صناعية رائدة عالمياً.

وقال محمد المطوع: «يتمثل أحد الإنجازات الرائدة لمجموعة دوكاب خلال العام الماضي بتوقيع المجموعة ممثلة بشركة دوكاب الهند، أول اتفاقية شراكة مع «بنك الإمارات دبي الوطني» لدعم مساعي المجموعة في توسيع نطاق حضورها الدولي وتعزيز اقتصاد البلدين، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات لمواصلة تنويع اقتصادها الوطني وزيادة حجم التجارة غير النفطية مع شركائها التجاريين الدوليين».

معايير الاستدامة

وضمن استراتيجية المجموعة الهادفة إلى تعزيز معايير الاستدامة في مجال حلول الألمنيوم، لتتوافق مع نهج الاقتصاد الأخضر عالمياً، أشار المطوع إلى أن شركة «دوكاب» للمعادن، التابعة للمجموعة، استحوذت على شركة «جي آي سي ماجنت» العالمية، الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأمريكية من الشرق الأوسط. وأكد أن «هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة الاستراتيجية لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها وتوسيع نطاقها الجغرافي عالمياً».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «يشكل هذا الاستحواذ إنجازاً بارزاً يضاف إلى مسيرة «دوكاب للمعادن»، الهادفة إلى تعزيز عناصر الابتكار والاستدامة، كما تعكس ريادة «دوكاب للمعادن» العالمية في قطاع المعادن. وستتمكن «دوكاب للمعادن» من الاستثمار في خبرات وقدرات شركة «جي آي سي ماجنت» العالمية، من خلال ضمان مستهدفاتها التنموية، وتنويع منظومة الحلول والمنتجات التي توفرها للقطاعات الصناعية المتنوعة، والارتقاء بمستويات القيمة عبر مختلف مجالات الأعمال».

عناصر الاستدامة

وتابع: «خلال 2024، أعلنت شركة دوكاب للمعادن عزمها تدشين خط إنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر المستدامة، بما يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي استكمالاً لاستراتيجية «دوكاب» الرامية لتعزيز عناصر الاستدامة في مجال تقديم حلول الألمنيوم لتتوافق مع نهج الاقتصاد الأخضر عالمياً. ويسهم المنتج الجديد بخفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عمليات تصنيع قضبان الألمنيوم بما يعادل نصف طن من الغاز لكل طن من منتجات الألمنيوم، بالإضافة إلى تقليل مستويات استهلاك الطاقة بنسبة 95%، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 97% مقارنة بالطرق التشغيلية التقليدية والتي تستخدم فيها مواد الألمنيوم الأولية. ويوفر كل طن من الألمنيوم المعاد تدويره نحو 9 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إضافة إلى نحو 4 أطنان أخرى من البوكسيت، المادة الخام التي يصنع منها معدن الألمنيوم».

وأشار محمد المطوع إلى أن إحدى الإنجازات الرائدة لمجموعة دوكاب خلال العام الماضي، تتمثل في إعلان «دوكاب للمعادن» عن مضاعفة طاقتها الإنتاجية بنسبة 100%، لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الصناعات الإماراتية؛ لا سيما منتجات الألمنيوم والنحاس. وأكد أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعزز دور المجموعة الرئيسي في السوق الدولية للمعادن، وترتقي بقدرتها على تلبية الطلب المتزايد من مختلف الصناعات والقطاعات الحيوية.

وقال: «تزيد مضاعفة دوكاب للمعادن سعة إنتاج الألمنيوم لديها، من 55 ألف طن إلى 110 آلاف طن سنوياً، وتدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، «مشروع 300 مليار»، كما تعزز استراتيجية النمو الصناعي في الدولة، وتسهم في ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي عبر زيادة الصادرات غير النفطية».

المعايير البيئية

وأوضح المطوع أن مجموعة دوكاب أعلنت خلال عام 2024 اختيارها «شنايدر إلكتريك» لتطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون، في خطوة تعكس التزام المجموعة باستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وترسخ معياراً للممارسات الصناعية المستدامة، استناداً إلى تطلعات «دوكاب» لإنشاء محفظة لحلول الطاقة النظيفة.

مبادرات مجتمعية

وفي إطار مبادرة «دوكاب تبادر» للمسؤولية المجتمعية قال المطوع: «أطلقت مجموعة دوكاب خلال عام 2024 مبادرة «دوكاب تزرع» بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة في إطار البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، ضمن عام الاستدامة بهدف نشر ممارسات الزراعة المستدامة، كما وقعت المجموعة اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمساهمة في بناء 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار السن، إلى جانب تعاونها مع دبي العطاء، لدعم مبادرة «تبنّي مدرسة» في جمهورية نيبال مما يسهم في تحسين فرص الحصول على التعليم الأساسي السليم في الإقليم الغربي الأقصى من نيبال».