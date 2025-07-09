"بيوت" تطلق أول أداة للتواصل الاجتماعي في العالم ضمن منصة عقارية

أعلنت بيوت، المنصة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق خاصية قصص تروبروكر «TruBroker™ Stories»، أول ميزة تواصل اجتماعي من نوعها على منصة عقارية على مستوى العالم، في خطوة متقدمة نحو رقمنة تسويق العقارات وتعزيز تفاعل المستخدمين.

وتتيح هذه الأداة المبتكرة لوسطاء تروبروكر المعتمدين في دبي تحميل مقاطع فيديو عمودية مدتها 60 ثانية، تُعرض مباشرة ضمن قوائم العقارات أو المشاريع الخاصة بهم، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر تفاعلية وغامرة للتواصل مع الوكلاء واستكشاف الخيارات المتاحة.

وفي ظل تشبع منصات التواصل الاجتماعي بالمحتوى العام، تأتي خاصية قصص تروبروكر لتوظيف قوة الفيديوهات القصيرة في سياق أكثر تخصيصاً وملاءمة؛ تستهدف جمهور بيوت الباحث عن فرص عقارية. ومن خلال دمج محتوى القصص مباشرة داخل المنصة، أصبح بإمكان وسطاء تروبروكر المعتمدين في دبي الاستفادة من قناة مخصصة لتسليط الضوء على العقارات المعروضة، واستعراض معرفتهم بالمناطق المحلية، وتعزيز حضورهم المهني كخبراء عقاريين ضمن بيئة تركز بالكامل على العقار.

واستلهاماً من الشعبية الواسعة لميزة «القصص» على تطبيقات التواصل الاجتماعي، طورت بيوت هذه الميزة بهدف أكثر استراتيجية، لربط الباحثين عن العقارات بأفضل الوكلاء العقاريين ضمن مجالات اهتمامهم. ومن خلال دمج محتوى قصصي في تجربة البحث العقاري، تسهم الميزة في تعزيز التفاعل، وبناء الثقة، وتسهيل التواصل الفعال بين الوسطاء والعملاء المحتملين.

وتعد بيوت أول بوابة عقارية في العالم تقدم هذه الميزة الفريدة. ويأتي ذلك تأكيداً على ريادتها التكنولوجية ونهجها القائم على الذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات القطاع العقاري.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ودوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يتمحور القطاع العقاري حول العملاء بالدرجة الأولى». وأضاف: «من خلال قصص تروبروكر TruBroker™ Stories، نمنح الوسطاء فرصة لعرض خبراتهم بأسلوب ديناميكي وشخصي وأكثر تفاعلية، يتماشى مع طبيعة عالمنا الرقمي القائم على الملاءمة وسرعة الوصول، وذلك عبر منصة تضم أنسب جمهور لاستهلاك هذا النوع من المحتوى. ويجسد هذا الابتكار التزامنا المستمر بتقديم حلول ذات قيمة حقيقية وملموسة لمستخدمينا وشركائنا على حد سواء».

وتظهر القصص حسابات الوسطاء والوكالات العقارية، وكذلك ضمن نتائج البحث، ما يمنح وسطاء تروبروكر أقصى درجات الانتشار وفرص التفاعل مع الجمهور. ويمكن إنشاء هذه القصص مباشرة عبر منصة بروفوليو Profolio™ من بيوت، مع توفر تحليلات مدمجة داخل التطبيق تتيح للوكلاء تتبع الأداء من خلال عدد المشاهدات، والنقرات، والعملاء المحتملين.

قصص تروبروكر متاحة حالياً لوسطاء تروبروكر في دبي، مع العلم أن بيوت في صدد طرح المزيد من الميزات قريباً؛ وذلك ضمن خارطة عمل بيوت المستمرة لتقديم كل ما هو جديد وإجراء التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبهذا الإطلاق، تواصل بيوت ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر منصات التقنيات العقارية «PropTech» تقدماً وريادة على مستوى العالم، واضعة معايير جديدة لا تقتصر على تجربة البحث العقاري فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تمكين الوكلاء وتعزيز فن رواية القصص الرقمية في القطاع العقاري.