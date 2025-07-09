15 % ارتفاع أسعار تأجير الروافع البرجية في الإمارات

أعلنت شركة عمران جروب الإماراتية عن توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع شركة زووم ليون الصينية العملاقة، بحيث تم اختيارها موزعاً ومزوداً للروافع البرجية ولخدمات التأجير والتركيب والدعم الفني داخل الدولة.

وتستند هذه الشراكة إلى الخبرة التي تمتلكها شركة عمران جروب لأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط في مجال الروافع، وتوسع أسطولها التشغيلي لتلبية الطلب المتزايد في السوق الإماراتي والخليجي عموماً، وهذا يدل على الثقة العالمية بالشركات الإماراتية وإمكانياتها المتقدمة في النوع من الصناعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي حالياً.

وجاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في فندق أتلانتس النخلة – دبي، بحضور حشد من ممثلي رجال المال والأعمال، إلى جانب نخبة من رجال الصحافة والإعلام، إضافة إلى ممثلين عن الشركتين وعدد من أبرز المتخصصين في قطاع المقاولات والمعدات الثقيلة والبنية التحتية.

وشهد الحفل أيضاً التوقيع الرسمي على اتفاقية توريد تشمل احتياجات شركة عمران جروب الإماراتية من المعدات الثقيلة والروافع البرجية للسنوات الثلاث المقبلة، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي على المدى الطويل.

وقال صلاح محمد الرئيس التنفيذي لشركة «عمران جروب الإماراتية»: يعد قطاع تأجير الروافع البرجية من أبرز المؤشرات على حيوية السوق، نظراً لمرونة هذا النموذج في تلبية احتياجات المشاريع قصيرة ومتوسطة الأجل، وقد شهدت أسعار التأجير ارتفاعاً يتراوح بين 10% و15%، مع نقص في المعروض خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهو ما يعكس مزيجاً من زيادة الطلب من جهة، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والشحن من جهة أخرى. وتشير شركات عاملة في هذا المجال إلى أن نسبة إشغال أسطول الرافعات المتوفرة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2019».

أما على صعيد أسعار البيع، فقال صلاح: تشهد أسعار بيع الرافعات البرجية زيادات تدريجية وصلت إلى نحو 10% مدفوعة بتكاليف التصنيع والشحن خلال الفترة ذاتها، ويعزى ذلك أيضاً إلى الارتفاع العالمي في أسعار المواد الخام مثل الفولاذ، إلى جانب تضخم تكاليف الشحن الدولي والتأمين، كما تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم عن بُعد دوراً إضافياً في رفع قيمة المعدات الحديثة، خصوصاً تلك التي يمكن تشغيلها دون الحاجة لوجود بشري مباشر في موقع العمل.

وأضاف صلاح: تشير المؤشرات إلى أن السوق سيواصل نموه خلال العامين المقبلين بنسبة لا تقل عن 15%، وذاك خصوصاً مع اعتماد تقنيات التشغيل الذكي وزيادة مشاريع التطوير العقاري والاصطناعي في الدولة. كما يتوقع أن تشهد عقود التأجير طويلة الأجل والشراء المؤسسي نمواً متسارعاً، ما يدفع الشركات العاملة إلى توسيع شراكاتها وتعزيز مخزونها من المعدات المتقدمة

ولدى سؤالنا عن توقعاته وتطلعاته عن الفترة المقبلة قال: «إنه مع تصاعد الطلب، وارتفاع الأسعار، ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعدات الثقيلة، يبدو سوق الروافع البرجية في الإمارات مهيأً لمرحلة جديدة من التوسع والابتكار، مدعوماً بشراكات دولية واستراتيجيات توزيع أكثر تخصصاً تلبي متطلبات المشاريع العملاقة، وفي ظل الطلب القوي، والتقنيات المتقدمة، والارتفاع الملحوظ في أسعار البيع والتأجير، تبرز زووم ليون كشركة تقود مستقبل صناعة الروافع البرجية عالمياً، وتُعد شراكتها مع عمران جروب تحركاً استراتيجياً مدروساً ينسجم مع التحولات الاقتصادية في السوق الإماراتي».

وقال هوانغ جيانغ بينغ «نائب الرئيس التنفيذي» في شركة زووم ليون: «متحمسون لإطلاق هذه الشراكة مع شركة عمران جروب الإماراتية، واثقون أنها ستمنح السوق الإماراتي وصولاً مباشراً إلى أحدث تقنياتنا، خصوصاً تلك القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل مستقبل صناعة الروافع الذكية. كما نؤكد التزامنا بدعم مشاريع المنطقة بأحدث ما توصلت إليه الصناعة عالمياً، خصوصاً أنها قامت وتقوم حالياً بتنفيذ العديد من أكبر المشاريع الاستراتيجية المهمة بالإمارات».

وأضاف: «تُعد زووم ليون واحدة من أقدم وأضخم الشركات في مجال تصنيع الروافع البرجية والمعدات الثقيلة في العالم، حيث يتجاوز عدد الروافع التي أنتجتها حتى اليوم 150.000 رافعة برجية، ما يجعلها أكبر مصنع في هذا القطاع من حيث الحجم».

في هذا السياق، أفاد نائب الرئيس التنفيذي زووم ليون Zoomlion الصينية – بتحقيق نمو عالمي في حجم الأعمال بنسبة 30% خلال عام 2024، مدفوعاً بارتفاع الطلب في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية، في حين تواصل تطوير نماذج مخصصة للأعمال فائقة الحمولة تصل سعتها إلى 750 طناً تستخدم في مشاريع الجسور والمرافق الهندسية الكبرى.