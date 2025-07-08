«فينسيتور» تُبرم عقداً تاريخيّاً مع «لكسريدج» بـ 2 مليار درهم

أعلنت شركة «فينسيتور للتطوير العقاري» عن إبرام عقد إنشائي استراتيجي ضخم بقيمة 2 مليار درهم مع شركة «لكسريدج للمقاولات العامّة» في خطوة نوعيّة تهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع العقاريّة الفاخرة في دبي.

وقال فيجاي دوشي، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة «فينسيتور»: «نحن لا نبني مجرّد مبانٍ، بل نصنع ثقة وقيمة وإرثاً يدوم. هذه الشراكة التي تبلغ قيمتها 2 مليار درهم مع «لكسريدج» تُجسّد التزامنا المطلق بالتنفيذ المثالي. معاً، نُعيد رسم معايير السكن الفاخر في دبي، ونقدّم معالم عمرانيّة مُلهمة ستصمد أمام الزمن وتُلهِم الأجيال القادمة».

وتتميّز شركة «لكسريدج» بنهجها الهندسي المتقدّم القائم على الدّقة والالتزام، إلى جانب خبرتها الواسعة ومعرفتها المتعمّقة بطبيعة السوق الإقليمي ومتطلباته المتغيّرة. وتعتمد الشركة على نظام الجودة الداخلي المتقدّم الخاص بها (CORE Quality Framework)، الذي يوفّر آليّة رقابة صارمة على الجودة في جميع مراحل المشروع، بدءاً من التخطيط والتصميم، وصولاً إلى الإنشاء والتسليم النهائي.

ويُعد هذا النظام مرجعاً معياريّاً يُعتمد عليه لضمان الالتزام بأعلى المواصفات العالميّة، وهو ما يتناغم تماماً مع رؤية «فينسيتور» في تطوير مشاريع عقاريّة ترتكز على جودة الحياة، وتُعلي من شأن التصميم الإنساني، وتلبّي تطلعات العملاء من حيث الراحة، والجمال، والاستدامة.

وقال بانكاج شارما، الرئيس التنفيذي للعمليات في «لكسريدج»: «هذه الشراكة تعكس الثقة التي بنيناها من خلال الدقّة، والالتزام، والجودة التي لا تُساوم. نحن فخورون بهذا التكليف الكبير، وملتزمون بتسليم المشروع بأعلى المعايير، تأكيداً على مكانة دبي العالميّة في مجال التطوير العقاري الراقي».