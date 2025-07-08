إطلاق مشروع «ريف 998» في مجمّع دبي لاند السكني

أعلنت شركة «ريف للتطوير العقاري الفاخر» عن إطلاق مشروعها الجديد «ريف 998» بقيمة تصل إلى 450 مليون درهم. ويمتد المشروع على مساحة 355,663 قدماً مربّعة، في مجمّع دبي لاند السكني مع تسليم مرتقب خلال الربع الثاني من عام 2028.

ويضم «ريف 998» 323 وحدة سكنيّة تتراوح بين استوديوهات أنيقة وشقق واسعة من غرفة، وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتتراوح مساحات الوحدات من 477 إلى 1,397 قدماً مربّعة.

وقال سامر عمبر، الرئيس التنفيذي للشركة: «توفّر هذه المنازل في مجمّع دبي لاند استثماراً طويل الأمد يستجيب لحاجة سوقيّة واضحة. ما يميّز ريف 998 هو تفرّده بتصميم عمليّ وابتكاري يجمع بين الكفاءة والتكنولوجيا الذكيّة، إلى جانب مساحات خارجيّة مبرّدة ومدروسة بعناية. نحن نقدّم منتجاً يُلبّي تطلعات نمط الحياة الحديثة، ويواكب في الوقت ذاته تطلعات المستثمرين».

وتبدأ الأسعار من 759,441 درهماً، مع خطط سداد مرنة تمتد على 3 سنوات و5.5 سنوات، وخيار دفع بعد التسليم، ما يجعل المشروع من أكثر الفرص العقاريّة جذباً في سوق دبي العقاري المزدهر.

ويتكامل المشروع مع خطط الربط المتوقّع مع المترو، ويتماشى مع رؤية مخطّط دبي الحضري 2040، ما يعزّز من مكانة «ريف 998» كفرصة استثماريّة واعدة في واحدة من أسرع المناطق نموّاً في الإمارة.