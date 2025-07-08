ابتكارات «نيو» تضع معايير جديدة للتنقل الكهربائي الذكي في الإمارات

ابتكرت شركة «نيو» NIO، المتخصصة عالمياً في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة معياراً جديداً للتنقل الذكي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين تقنيات الحوسبة الذكية، والبرمجيات المتقدمة، وأنظمة الاستشعار عالية الكفاءة. وتتميز مركبات نيو بتصميمها الذي يضمن أعلى معايير الأداء والسلامة، بما يتواءم مع مختلف ظروف القيادة ويعكس التزام الشركة بتقديم تجربة قيادة متفوقة ومتكاملة.

وتعتمد منظومة الذكاء الرقمي في مركبات «نيو» على الحاسوب المركزي المتطور ADAM، الذي يتمتع بقدرة عالية على تنفيذ المهام المتقدمة بصورة لحظية، بما في ذلك عمليات القيادة الذاتية والتفاعل السلس مع أنظمة المقصورة الذكية. ويوفر نظام التشغيل Banyan، المطور داخلياً من قبل الشركة، تجربة تفاعلية سلسة قائمة على التعلم التكيفي، مع تحديثات مستمرة عبر الهواء (OTA) وواجهة استخدام ذكية تتطور مع تفضيلات السائق.

وتتكامل هذه المنظومة الذكية بسلاسة مع نظام الاستشعار المتقدم Aquila، والذي يضم 33 وحدة استشعار عالية الدقة والأداء تشمل جهاز الـ LiDAR، والرادارات، والكاميرات، وأجهزة الاستشعار فوق الصوتية، لتوفير وعي شامل بالبيئة المحيطة، واستجابة دقيقة لمتطلبات القيادة الآمنة والذكية.

ويعد المساعد الذكي NOMI من أبرز مزايا مركبات «نيو»، إذ صمم ليتفاعل مع السائق بأسلوب إنساني مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إذ يتعلم أنماط الاستخدام والمزاج والروتين اليومي، ليقدم تجربة قيادة شخصية، وطبيعية، وأكثر انسجاماً مع احتياجات السائق.

وقال محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تتجاوز رؤيتنا حدود المركبات الكهربائية، إذ نؤسس لمنظومة ذكية وفاخرة تتمحور حول المستخدم، نعيد من خلالها تعريف مفهوم التنقل المستقبلي. وبفضل تقنياتنا المتقدمة، نعمل على رسم ملامح نموذج جديد للتنقل الذكي الفاخر والمستدام.

ومع تسارع وتيرة التحول في منطقة الشرق الأوسط نحو الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، تؤكد «نيو» جاهزيتها لتكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل التنقل، حيث تتحول المركبات الذكية إلى منصات للتعبير الشخصي، والكفاءة، والابتكار بمعايير عالمية.

وتتوافر حالياً مجموعة مركبات «نيو» في أسواق الشرق الأوسط، وتشمل الطراز الرائد EL8 بمقاعده الستة، والسيارة الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات EC6، والسيدان المتوسطة الحجم ET5. وقد تم تطوير هذه الطرازات خصيصاً لتواكب متطلبات بيئة القيادة المحلية، من خلال أنظمة تبريد متقدمة تعتمد على ضواغط هواء مصممة لتحمل درجات الحرارة العالية، بالإضافة إلى برمجيات محلية تضمن أداءً محسناً في البيئات الصحراوية.

وتكتمل تجربة القيادة الفاخرة في مركبات «نيو» بمجموعة من المزايا القياسية الراقية، مثل المقاعد المزودة بخاصيتي التهوية والتدليك، ونظام الصوت المحيطي Dolby Atmos 7.1.4، والسقف الزجاجي البانورامي، وفتحات التكييف المخفية والتي صممت جميعها بعناية لتجسيد مفهوم الفخامة البسيطة والراقية في آنٍ واحد.