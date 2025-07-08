شراكة بين «آكس كابيتال» و«جي إف إس» لمبيعات عقارات دبي عالمياً

أعلنت «آكس كابيتال» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «جي إف إس» للتطوير GFS Developments لقيادة استراتيجية المبيعات الدولية لمشاريع مختارة من عقارات دبي المتميزة، بما في ذلك مشاريع رائدة مثل كوفنتري جاردنز وكوفنتري 6، حيث سيركز هذا التحالف المهم على تحسين قنوات التوزيع العالمية، ويُمثل هذا التعاون بداية منظومة عقارية مُصممة بعناية ومتوافقة مع العلامة التجارية، تجمع بين أحدث التقنيات وقنوات الاستثمار المحلية الإقليمية والمبيعات التي تُركز على الأداء.

وبموجب الشراكة، ستتولى «آكس كابيتال» مسؤولية المبيعات والتسويق الدولي لمجموعة مختارة من مشاريع «جي إف إس» في الأسواق العالمية الرئيسة، التي تشمل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتركيا وجنوب آسيا. سيستفيد التحالف من نموذجٍ لدمج المستثمرين قائم على التكنولوجيا والبيانات، موفراً قنوات استثمارية متعددة اللغات ومسارات قانونية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين الدوليين.

ستُطلق «آكس كابيتال» مكاتب استثمارية جديدة ومخصصة في مدنٍ مثل لندن وفرانكفورت وباريس وإسطنبول ومومباي، ما يعزز الانتشار العالمي لشركة «جي إف إس» للتطوير. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الجولات الترويجية الدولية ذات العلامات التجارية المشتركة، وأنظمة إدارة علاقات العملاء المتكاملة، والقنوات الرقمية المتقدمة على تبسيط تفاعلات المستثمرين وتتبع التحويلات. سيُحدث الاستخدام الاستراتيجي لتجارب الواقع الافتراضي، والدمج القائم على الذكاء الاصطناعي، وحاسبات عائد الاستثمار حسب المنطقة ثورةً أكبر في تجربة المستثمرين.

وقال مايكل كولينجز، المدير العام لشركة «جي إف إس» للتطوير: «لطالما كانت مهمتنا في GFS بسيطة وجريئة: إنشاء عقارات تعكس المعايير العالمية، والرؤى المحلية، وقيماً تُولي اهتماماً خاصاً للمستثمرين». بفضل شبكة AX المتميزة من الوسطاء العقاريين ونهجها الرقمي، وخبرتنا العميقة في التطوير العقاري وثقة المستثمرين، فإننا لا نكتفي بإنشاء قناة مبيعات فحسب، بل نضع أيضاً نموذجاً يُحتذى به في مجال العقارات العالمية بحلول عام 2025 وما بعده.

ومع التركيز على تعزيز رضا المستثمرين، تُقدم الشراكة أدوات متطورة مثل جولات الواقع الافتراضي، وخدمات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حاسبات قانونية وحسابات عائد الاستثمار المُصممة خصيصاً لتلبية تفضيلات الاستثمار الإقليمية. وسيوفر إطلاق لوحات معلومات الاستثمار الرقمية للمستثمرين الألمان والفرنسيين وصولاً سلساً إلى معلومات العقارات ومقاييس أداء الاستثمار.

وصرح ديفيد جيمس بوغ، رئيس قسم التطوير العقاري الحصري في «جي إف إس»: «لطالما آمنا في جي إف إس بأن الثقة تُكتسب من خلال تقاطع الأداء والشفافية والخدمة. وترتكز هذه الشراكة على رؤية مشتركة: الارتقاء بتجربة العقارات في دبي عالمياً، وجعلها أكثر ذكاءً وبساطة وتركيزاً على الأداء للمستثمرين والوسطاء على حد سواء».