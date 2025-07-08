«سوجيرن» تتعاون مع «بب ماتيك» لتطوير نظم بيانات المسافرين

أعلنت شركة «سوجيرن» Sojern، منصة حلول التسويق في قطاع الضيافة، عن تعاونها مع شركة التكنولوجيا المستقلة «بب ماتيك» PubMatic، التي تسعى إلى رسم ملامح مستقبل سلسلة الإعلانات الرقمية، والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز PUBM. ويهدف التعاون الجديد إلى تمكين الوكالات والجهات الإعلانية من الوصول إلى التحليلات الشاملة لبيانات السفر في الوقت الحقيقي التي توفرها «سوجيرن»، ومخزون «بب ماتيك» عالي الجودة من الإعلانات، لتوجيه الإعلانات بدقة أكبر للمسافرين وبطريقة تتفق مع معايير الخصوصية.

وتنبع هذه الشراكة من صعوبة إطلاق الحملات الإعلانية المخصصة أو الموجهة بدقة، باعتبارها تتطلب تحقيق التوازن بين جمع وتحليل بيانات المسافرين واختيار الإعلانات الأفضل وتوجيهها. وفي هذا السياق، يشكل التنظيم خياراً مفضلاً للعلامات التجارية لإنشاء إعلانات مناسبة تدعم النتائج المحققة، فهو يتيح تحسين الإعلانات الموجهة وقياس أثرها في الوقت الحقيقي.. ويستخدم التنظيم نهجاً متعدد المعرّفات، مما يتيح للجهات الإعلانية التعاون بشكلٍ مباشر مع منصات جانب العرض، وبالتالي خلق منظومة إعلانية متكاملة تجمع بين بيانات الطرف الأول، وشرائح بيانات المسافرين من شركة Sojern، ومخزون الإعلانات المتميز.

وقال جوش بيكويث، نائب الرئيس للمبيعات العالمية للشركات في شركة «سوجيرن»: «يسرنا التعاون مع «بب ماتيك» انطلاقاً من إدراكنا للإمكانات الواعدة التي يقدمها التنظيم في مجال الإعلانات المبرمجة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم إعلانات مختارة خاصة بقطاعات معينة لعملائنا، وتأتي استمراراً لعلاقاتنا الراسخة التي تمتد لسنوات عديدة. تتمتع «سوجيرن» بمكانة ريادية في توفير بيانات السفر متعددة المعرّفات الأفضل من نوعها، فيما تقدم «بب ماتيك» مكتبة إعلانية هي الأفضل من نوعها،، لذلك سنعمل على الجمع بين الاثنين وتحسينهما في الوقت الحقيقي لإنشاء حملات مخصصة حملات مخصصة باستخدام مسار التجهيز المفضل لعملائنا».

وتفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للجهات الإعلانية لتفعيل معلومات «سوجيرن» في الوقت الحقيقي الخاصة بكل قطاع بشكلٍ مباشر ضمن «بب ماتيك» بنظام تحليل البيانات «Connect»، ويتيح هذا التكامل إطلاق حملات تتسم بمستوى أعلى من التوجيه، كما يُحوّل تنظيم بيانات المسافرين إلى أداة فعّالة للإعلانات المبرمجة.

وقالت أميلي جرينييه بولاي، مديرة «بب ماتيك» في إيطاليا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يبحث المستهلكون اليوم عن الخصوصية والإعلانات الملائمة، فيما تحتاج العلامات التجارية إلى مساحات إعلانية عالية الجودة والمحافظة على سلامة سمعتها. التنظيم الاستراتيجي يجمع بين جهات الإعلان والناشرين والمسافرين من خلال تنقية محتوى الإعلان لضمان الجودة والملاءمة. وتُعدّ هذه الشراكة مع «سوجيرن» مثالاً رائعاً على ذلك، حيث تتيح للمسوقين الوصول إلى بيانات السفر لتحقيق توجيه أكثر فعالية مع ضمان حماية الخصوصية والحفاظ على سلامة سمعة العلامة التجارية. والنتيجة هي تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والتحكم وأداء أقوى في جميع المجالات».