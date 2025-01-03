تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 44.38% في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 44.38 بالمئة في ديسمبر .

وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم على أساس شهري 1.03 بالمئة مقارنة مع 2.24 بالمئة في نوفمبر.

وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 47.09 بالمئة في نوفمبر وتوقع استطلاع لرويترز‭‭ ‬‬أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى 45.2 بالمئة وأن يسجل الرقم الشهري 1.61 بالمئة بسبب تراجع الزيادة في أسعار المواد الغذائية وعدم ارتفاع أسعار الطاقة بقدر كبير.

وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر ، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 28.52 بالمئة.