أسعار المعادن النادرة تقفز بعد تشديد القيود على الصادرات الصينية



أظهر المؤشر الشهري لاتحاد الصناعة البافاري في ألمانيا ارتفاعاً كبيراً في أسعار معادن الأرض النادرة خلال مايو الماضي بعد قرار الصين تشديد القيود المفروضة على صادراتها من هذه المعادن.



وبحسب المؤشر ارتفعت أسعار معادن الأرض النادرة؛ وهي مجموعة من المعادن الحيوية للعديد من الصناعات المتقدمة بدءاً من الإلكترونيات وحتى الصناعات العسكرية، بنسبة 8% مقومة بالدولار. كما أن بعض هذه المعادن سجلت زيادة أكبر في أسعارها، مثل معدن التيربيوم الذي ارتفع بنحو 19% والجادولينيوم بنسبة 17% وساماريوم بنسبة 15%.



جاءت القفزة في أسعار هذه المعادن بعد إعلان الصين في أبريل تطبيق قيود جديدة على صادرات العديد من المعادن رداً على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الصينية.



يذكر أن الصين تنتج حوالي 90% من إمدادات معادن الأرض النادرة المستخدمة في الصناعة على مستوى العالم وفقاً لتقديرات عدة. وفي أوائل 2022 أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد عندما اضطربت سلاسل الإمداد العالمية بشدة ارتفعت أسعار هذه المعادن إلى مستويات قياسية.

من ناحيته حذر اتحاد الصناعة الألماني بي.دي.آي أخيراً أوروبا من اعتمادها المتزايد على الصين كمصدر لهذه المعادن الحيوية.