«جاكو» تستعد لإطلاق J5 في الإمارات أغسطس

كشفت شركة «جاكو» JAECOO في منطقة البراري بدبي عن سيارتها الجديدة كلياً «جاكو J5» خلال فعالية قيادة تجريبية حصرية تحت شعار «اكتشف المزيد» خلال شهر أغسطس المقبل.

وانطلقت تجربة القيادة عبر مسار حضري بطول 20 كيلومتراً داخل حدود البراري فقط، ما أتاح للمشاركين فرصة اختبار سلاسة القيادة، وميزات السلامة المتقدمة، والراحة الفائقة التي توفرها السيارة في بيئة حضرية راقية. تم تصميم «جاكو J5» خصيصاً لسكان المدن العصريين، وتأتي بنظام دفع أمامي (FWD) وثلاثة أوضاع قيادة مرنة — عادي، اقتصادي، ورياضي — لتلبية مختلف تفضيلات القيادة وسيناريوهات التنقل في المدينة.

وبرهنت التجربة بشكل كامل على أن «جاكو J5» هي سيارة SUV عملية وأنيقة مصممة خصيصاً لحياة المدينة. حيث ساهم نظام التعليق المستقل في توفير قيادة سلسة خالية من الاهتزازات، فيما قدم نظام الرؤية البانورامية بزاوية 540 درجة رؤية شاملة حول المنعطفات الضيقة والممرات الصغيرة، ما عزز شعور السائقين بالثقة والاطمئنان.

وكانت التجربة داخل المقصورة متعددة الحواس بكل معنى الكلمة. حيث وفّرت السيارة وضعية «الكاريوكي»، وميكروفوناً عازلاً للضوضاء، ونظاماً صوتياً قوياً من SONY مكوّناً من ثمانية مكبرات، ما حوّل السيارة إلى صالة موسيقية خاصة. وخلال استراحة قصيرة ضمن الجولة، استمتع الضيوف بجلسة كاريوكي عفوية، ارتفعت فيها أصداء الضحك والموسيقى بين أشجار النخيل، لتجسد فعلياً روح J5 في جعل كل رحلة مليئة بالمرح والتفاعل.

واستكشف الضيوف خارج السيارة الميزات العملية التي تقدمها J5، أبرزها صندوق الأمتعة الواسع القادر على استيعاب الأمتعة ومستلزمات التخييم أو التسوق بكل سهولة. وقد حازت بوابة الصندوق الكهربائية بدون استخدام اليدين — والتي تفتح عبر إيماءة بسيطة بالقدم أسفل المصد — إعجاب الحضور خلال العروض الحية.

وتضمّن الحدث كذلك جلسة خارجية أنيقة أبرزت النظام المتكامل للأنشطة الخارجية الذي تتمتع به J5، مثل المصابيح المغناطيسية القابلة للفصل، ومساحات التخزين الذكية، التي تحوّل السيارة إلى مركز مثالي للترفيه في الهواء الطلق. كما أثبتت السيارة قدرتها الاستيعابية العالية وإمكانية تحميل المعدات على السقف، لتكون الخيار الأمثل للعائلات والمغامرين وسكان المدن الباحثين عن تجارب نهاية أسبوع مختلفة.