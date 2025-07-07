شراكة بين «دُرَر أوكتا» و«الإمارات الإسلامي» لدعم مشروع سكني في رأس الخيمة

أعلنت شركة «دُرَر أوكتا»، المتخصّصة في تطوير المشاريع العقاريّة الفاخرة، و«الإمارات الإسلامي»، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإدارة المالية لمشروع «تريو آيل إنتيريرز من ميسوني»، على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة. ومن المتوقع أن يتم تسليم مشروع «تريو آيل إنتيريرز من ميسوني»، خلال الربع الأول من عام 2028.

وبموجب هذه الشراكة، سيتولى «الإمارات الإسلامي» تقديم خدمات إدارة حسابات الضمان «الإسكرو» الخاصة بالمشروع، بما يضمن أعلى مستويات الأمان المالي والشفافية، في جميع المعاملات المرتبطة بمراحل تطوير «تريو آيل إنتيريرز من ميسوني».

وسيُشرف المصرف على تنظيم تدفقات الأموال، وضمان تخصيصها، وفقاً للجدول الزمني والإنشائي المعتمد، ما يعزز من مصداقية المشروع لدى المستثمرين، ويُسهم في تقليل المخاطر المالية المحتملة. كما تُمثل هذه الخطوة تأكيداً على أهمية تبنّي أنظمة مالية متطوّرة ومنظّمة، ضمن سوق العقارات الفاخرة في رأس الخيمة، خاصةً في المشاريع التي تستهدف فئات النخبة والمشترين الدوليين.

وتتولى «دُرَر»، تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة «أوكتا» الرائدة في مجال إدارة التسويق العقاري في دولة الإمارات. ويجتمع الطرفان تحت مظلة «دُرَر أوكتا إف زد»، لتطوير مشروع «تريو آيل إنتيريرز من ميسوني»، كأحد أبرز الوجهات السكنية على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان.

وقال ألبرتو كاليري المدير الإبداعي لدى دار «ميسوني» العالميّة، عن المشروع: «يسرّنا أن نواصل هذه الرحلة المُلهمة مع «دُرَر أوكتا»، من خلال مشروع «تريو آيل إنتيريرز من ميسوني»، الذي يشكّل امتداداً طبيعيّاً للنجاح الذي حققناه في مشروع «مونستون» مع مجموعة درر، هذا المشروع الجديد، يقدّم رؤية راقية لتجربة السكن التي تحمل توقيع ميسوني، حيث تلتقي الفخامة المعماريّة بالتصميم الأيقوني، بإطلالة رائعة على الواجهة البحرية، تنبض بالهدوء والجمال. نحن لا نكتفي هنا بدمج الجماليات، بل نعيد تعريف معنى المساحة والمعيشة بتوازن يجمع الفن، والمواصفات العمليّة، والروح الإيطاليّة».

وصرّح محمد مقدادي الرئيس التنفيذي لمجموعة «دُرَر» بالقول: «تشكّل جزيرة المرجان لوحة مثاليّة للحياة الراقية على الواجهة البحريّة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من إعادة رسم ملامحها العمرانيّة، من خلال مشروع «تريو آيل إنتريرز من ميسوني». هذا المشروع ليس مجرّد تطوير عقاري جديد، بل هو تجربة معيشيّة متكاملة، تم تصميمها بعناية لتجسيد الرفاهيّة والخصوصيّة والجمال في آن واحد».

وقال فواز صوص الرئيس التنفيذي لشركة «أوكتا للتطوير العقاري»: «تُجسّد شراكتنا في مشروع «تريو آيل إنتيريرز من ميسوني»، استمراراً لمسيرتنا في تطوير مشاريع تحمل طابعاً استشرافياً طموحاً، يتجاوز المفهوم التقليدي للسكن. فبعد النجاح البارز الذي حقّقه مشروع «مونستون»، يؤكّد هذا المشروع الجديد ثقة العلامات العالميّة، مثل ميسوني، في قدرتنا على تقديم تجارب معيشيّة استثنائيّة بمعايير عالميّة».

وقال فيفيك شاه رئيس الخدمات المصرفيّة للشركات في «الإمارات الإسلامي»: «يسرّنا أن نعلن عن شراكتنا مع «دُرَر أوكتا»، لتقديم خدمات إدارة حسابات الضمان لمشروع «تريو آيل إنتيريرز من ميسوني»، أحد أبرز المشاريع العقاريّة الجديدة على جزيرة المرجان في رأس الخيمة. تعكس هذه الشراكة التزامنا المتواصل بتوفير حلول ماليّة موثوقة، ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا، وتتماشى مع النمو المتسارع، الذي يشهده قطاع التطوير العقاري الفاخر في الإمارة، ورؤيتنا بأن نكون المصرف الأكثر ابتكاراً وتوافقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لمتعاملينا ومجتمعاتنا».