دبي تحتضن أول استراحة منزلية عصرية لسائقي التوصيل

تحتضن دبي أول استراحة بمعايير منزلية عصرية لسائقي التوصيل، حفاظاً على صحتهم وراحتهم خلال فترة الصيف الحارة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز سلامة هذه الفئة الحيوية خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة، وقامت شركة ديليفرو بتحويل حافلة بطابقين إلى مساحة مكيفة بالكامل تحاكي غرف المعيشة، لتوفر بيئة هادئة ومريحة تساعد السائقين على الاسترخاء والتبريد بين رحلات التوصيل المتكررة في الأجواء مرتفعة الحرارة.

وتتميز الاستراحة بتوفيرها مجموعة من المرطبات الباردة وأثاثاً مريحاً يعكس أجواء المنزل، ما يمكن السائقين من استعادة نشاطهم وتقليل ضغوط العمل خلال ساعات الصيف الحارقة. وقد تم تجهيز المحطة بتصميم داخلي أنيق يتسم بالرحابة والهدوء، ليشعر السائقون بأنهم في منزلهم بعيداً عن ضغوط العمل الشاقة. هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لدعم سائقي التوصيل عبر توفير محطات استراحة متنقلة وثابتة في مختلف مناطق الإمارات، تعزز من سلامتهم وتوفر لهم الراحة اللازمة خلال أوقات العمل.

وتشمل برامج الدعم الموجهة للسائقين توفير معدات واقية من الحرارة مثل سترات التبريد وأكياس محلول الشوارد، إضافة إلى توزيع المياه الباردة يومياً في مواقع العمل المختلفة، في خطوة تعكس الالتزام المستمر بضمان صحة وسلامة هذه الفئة الحيوية من العاملين في قطاع التوصيل، الذين يعانون من تحديات مناخية وصحية كثيرة خلال أشهر الصيف.

وقال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في ديليفرو الشرق الأوسط: «نسعى لتعزيز التزامنا بسلامة السائقين وضمان أقصى درجات الراحة لهم، خصوصاً خلال فصل الصيف. تتيح هذه الاستراحة للسائقين فرصة الاسترخاء وكأنهم في غرفة معيشة، وهو تعبير عن تقديرنا العميق لجهودهم المستمرة».

وأكد سيدهارث سيفابراكاش، رئيس التسويق في هوم سنتر، أن «تصميم المحطة يعكس حرصنا على توفير بيئة مريحة تلبي احتياجات السائقين اليومية، من المقاعد المريحة إلى نقاط شحن الهواتف، دعماً لشريحة تمثل عماد المجتمع وتسهم في رفده بخدمات ضرورية».

وتعد هذه الاستراحة المنزلية جزءاً من سلسلة مبادرات صيفية أطلقتها ديليفرو، تهدف إلى تعزيز رفاهية سائقي التوصيل وتحسين ظروف عملهم، خصوصاً في مواجهة التحديات المناخية القاسية التي تميز فصل الصيف في دبي، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهذه الفئة، وتقديرهم للدور الحيوي الذي يقومون به في دعم منظومة الخدمات اللوجستية والتوصيل في دبي.

وتوفر «ديليفرو» لسائقيها حافلات «رو» المكيفة كنقاط استراحة متنقلة ونقاط راحة ثابتة في مواقعها لتوزيع المياه يومياً، بالإضافة إلى سترات التبريد وأغطية حماية للهواتف والدراجات.