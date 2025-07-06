«كارتر آند وايت» أول علامة تجارية إماراتية في «كان» الفرنسية

احتفلت شركة كارتر آند وايت الإماراتية - المتخصصة بإنتاج وتصميم الملابس والاكسسوارات الفاخرة - بافتتاح أحدث متاجرها العالمية في مدينة كان الفرنسية، وذلك عقب النجاحات الكبيرة التي حققتها عقب افتتاح أفرعها في كل من بورتوجيرفو الإيطالية وماربيا الإسبانية، مع عزم الشركة افتتاح أحدث متاجرها في مركز ياس مول التجاري في العاصمة أبوظبي.

ويأتي افتتاح متجر كارتر آند وايت - في كان الفرنسية - في أهم شارع - ضمن مسيرة توسع الشركة لتعزيز تواجدها العالمي في أهم المدن والعواصم العالمية، مع توقعات أن تفتتح الشركة العديد من المتاجر العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، مع استراتيجية نمو وتوسع مدروسة لتعزيز مكانة علامة «كارتر آند وايت» كأحد أهم وأبرز العلامات التجارية الفاخرة في قطاع الأزياء والاكسسوارات.

وتتميز أزياء ومنتجات شركة «كارتر آند وايت» بأنها إماراتية التصميم والإنتاج والصنع، لتشكل بذلك إضافة نوعية على قطاع الصناعة الوطنية في دولة الإمارات خصوصاً في مجال الأزياء والسلع الفاخرة.

وتفخر «كارتر آند وايت» بأن تحمل منتجاتها علامة «صنع في الإمارات» لتكرس مفهوم الصناعة الوطنية ذات الجودة العالية والفاخرة، التي تكتسب ثقة واهتمام العملاء والمتسوقين.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم في مدينة كان الفرنسية، مشاركة واسعة من المشاهير وكبار الشخصيات والمهتمين في مجال الأزياء، الذين أبدوا إعجابهم بأزياء ومنتجات واكسسوارات الشركة، والجودة العالية التي تتمتع بها، ما يعزز ثقة المتسوقين والسياح والجمهور.

وقال عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت: «نواصل كشركة وطنية إماراتية استراتيجيتنا للتوسع العالمي في أهم وأبرز المدن والعواصم الأوروبية، حيث نفتتح فرعنا الجديد في مدينة كان الفرنسية، التي تكتسب شهرة عالمية كوجهة بارزة للسياح الأثرياء وأصحاب اليخوت والقوارب الفاخرة، مما يمكننا من توفير الأزياء والاكسسوارات والمنتجات لهم، وأن نكون أقرب إليهم».

وأضاف النابودة: «يأتي افتتاح متجرنا الجديد في «كان» عقب النجاح الذي تحقق في افتتاح متجرنا في برتو جيرفو الإيطالية وماربيا الإسبانية، ونسعى لأن تكون متاجرنا الوجهة المفضلة للسياح والزوار وأصحاب اليخوت والقوارب الفاخرة، ونفخر بكون منتجات شركتنا إماراتية الصنع، وتشهد إقبالاً وطلباً متزايداً على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأكد النابودة أن شركة «كارتر آند وايت» تحرص على تعزيز الصناعة الإماراتية الفاخرة في مجال الأزياء والسلع والمنتجات الفاخرة ذات الجودة العالية، حيث إن هذه الشركة قد نجحت في التوسع العالمي في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وعدد واسع من المدن والعواصم الإقليمية والعالمية، وتكتسب أزياؤها ومنتجاتها ثقة العملاء، وتتصدر خياراتهم عند الشراء.