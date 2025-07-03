«بي إن دبليو ديفيلوبمنتس» توقع تحالفاً بمليار درهم مع «ماسة»

أعلنت شركة «بي إن دبليو ديفيلوبمنتس» عن توقيعها اتفاقية مع شركة «مان كونستركشن» (إحدى الشركات التابعة لمجموعة ماسة) شريك الإنشاء الرئيس لمشروع «أكوا آرك» – المشروع الساحلي في رأس الخيمة.

وقد شهد حفل التوقيع حضور قيادات رفيعة من كلا الجانبين، وعلى رأس الحضور من مجموعة ماسة وشركاتها التابعة محمد نعيم، رئيس مجلس إدارة ماسة هولدنغز ومان كونستركشن – دبي، ومحمد بن سليمان الحبيب، نائب رئيس مجلس الإدارة – ماسة كونستركشن وألفا ميتالز)، وألطاف قاضي، (المدير التنفيذي والشريك الإداري – مان سبيشالايزد كونتراكتنغ، الإمارات)، وميرزا نسيم بيغ، (المدير التنفيذي والشريك الإداري – ألفا ميتالز، السعودية والإمارات)، ومحمد مصباح، (مستشار رئيس مجلس الإدارة)، ومن جانب «بي إن دبليو ديفيلوبمنتس» حضر كل من: أنكور أغاروال، (رئيس مجلس الإدارة والمؤسس)، وفيفيك أناند أوبيروي، (المدير الإداري والشريك المؤسس)، اللذين لعبا دوراً محورياً في تحقيق هذه الشراكة المتميزة

وقال محمد نعيم، رئيس مجلس إدارة ماسة هولدنغز ومان كونستركشن: «يُعد مشروع أكوا آرك، الواقع على ساحل جزيرة المرجان البكر، أحد أكثر مشاريع «بي إن دبليو» ترقباً، وهو تحفة معمارية تمزج بين الأناقة، الوظائفية، وصفاء الإطلالة البحرية، ومع انضمام «مان» رسمياً إلى فريق التنفيذ يدخل المشروع مرحلة جديدة من الثقة والقدرة».

وقال أنكور أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس – بي إن دبليو ديفيلوبمنتس: «ماسة ليست مجرد شركة مقاولات، بل هم صُنّاع للحجم والتفاصيل. ما يميزهم هو التزامهم الثابت في تنفيذ مشاريع بارزة، تمزج بين الابتكار والدقة. أكوا آرك يُمثل تجسيداً لنية بي إن دبليو الثابتة في إعادة تشكيل أفق رأس الخيمة برؤية تحمل الروح والمضمون. كل شراكة بالنسبة لنا تبدأ من القيم المشتركة، وقد وجدنا في ماسة الاحتراف، السيطرة الهيكلية، والشفافية، وهي كلها عناصر تتماشى مع مبادئنا المبنية على الثقة والطموح وصناعة القيمة على المدى الطويل».

وقال فيفيك أناند أوبيروي، المدير الإداري والشريك المؤسس – بي إن دبليو ديفيلوبمنتس: «وباعتبارها المطور العقاري الخاص الأكبر في رأس الخيمة تواصل «بي إن دبليو» ريادتها من خلال النية، والاتساع، وتركيزها الدائم على المستثمر. وتُعد هذه الشراكة مع مجموعة بحجم ماسة، مدعومة بإرث مؤسسي قوي من الدكتور سليمان الحبيب، نقطة تحول استراتيجية في مسيرة «بي إن دبليو» الإقليمية. وبالإضافة إلى الانطلاقة الفورية لمشروع أكوا آرك تُعزز هذه الشراكة من عمق عمليات بي إن دبليو، ومصداقيتها العابرة للحدود – وهي مقومات أساسية للتوسع المستدام في أسواق جديدة».