«يونيك العقارية» تستثمر 20 مليون دولار في «إير» للذكاء الاصطناعي العقاري

أعلنت «يونيك العقارية»، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إير»، المنصة العقارية الذكية الأولى من نوعها المبنية بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، باستثمار تبلغ قيمته 20 مليون دولار يتم ضخه خلال العامين المقبلين.

تهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد الوساطة العقارية، من خلال دمج الخبرة العريقة لـ«يونيك العقارية» مع البنية التقنية المتطورة التي تقدمها «إير»، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وإعادة تعريف آليات البيع والشراء والاختيار العقاري في السوق الإماراتي، اعتماداً على البيانات، والشفافية، والكفاءة التشغيلية.

ويأتي هذا التحرك في سياق رؤية أشمل لدفع عجلة التحول الرقمي في السوق العقاري الإماراتي، في وقت تعزز فيه الدولة مكانتها كمركز عالمي للابتكار العقاري. ويؤكد إطلاق هذه الشراكة انسجامها مع الرؤية الحكومية لدعم الحلول الذكية، وتحفيز الكفاءة، والارتقاء بتجربة العملاء من خلال بيانات دقيقة، وشفافية أعلى، وإنجاز أسرع للصفقات. وتُعد هذه الخطوة تجسيداً عملياً لرؤية مستقبلية تضع الذكاء الاصطناعي في صميم صناعة الوساطة العقارية، ليس فقط كأداة مساندة، بل كمحرّك رئيسي للتغيير.

وقال آراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية: «نحن لا نتعامل مع التقنية كمجرد أداة، بل كمحرّك رئيسي لتجربة عقارية أكثر ذكاءً وإنسانية. شراكتنا مع «إير» تفتح الباب أمام عصر جديد من الوساطة العقارية القائمة على الأداء والابتكار. إنها نقلة نوعية نطمح من خلالها لتوسيع مفهوم القيمة المقدمة لكل عميل، وتعزيز كفاءة الوسطاء من خلال أدوات رقمية متقدمة تعكس احتياجات السوق المتغيرة».

من جانبه، صرّح ميلاد منشيبور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إير: «نشهد اليوم ولادة أول منصة عقارية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع واحدة من أقوى شركات الوساطة العقارية في المنطقة، هذه الشراكة انطلقت من الإمارات بطموح عالمي، وستمثل علامة فارقة في مستقبل السوق العقاري إقليمياً ودولياً».