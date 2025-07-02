انطلاق «أتش ام دي سوفتلوك» منصة حماية الأصول الممولة في الأسواق الناشئة

أعلنت شركة «أتش ام دي غلوبال» HMD Global عن طرح‏ «أتش ام دي سوفتلوك» «HMD Softlock» منصة حماية الأصول الممولة، وتمكين النمو المسؤول في الأسواق الناشئة، وهو ‏نظام متكامل لحماية الأصول تم تطويره داخلياً من قبل «أتش ام دي غلوبال»، ويتيح لشركات التمويل والتأجير إمكانية قفل الهواتف الذكية أو غيرها من الأصول الممولة عن بُعد في حالات التأخر عن السداد أو الاشتباه في الاحتيال أو السرقة. لقد تم تصميم هذه المنصة، بهدف دعم مؤسسات التمويل في تأمين استثماراتها، لا سيما في الأسواق التي يشهد فيها تمويل الهواتف الذكية نمواً متسارعاً، ويُعد فيها التحكم بالمخاطر أمراً حيوياً.

وقال سانميت سينغ كوتشار، النائب الأول للرئيس في شركة «أتش ام دي غلوبال» لمنطقة أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن آلية عمل المنصة بسيطة وفعالة للغاية. عندما يتم تمويل أو تأجير أحد الأجهزة يمكن قفله عن بُعد في حال عدم الالتزام بالدفع أو عند الاشتباه بأي نشاط غير مشروع. يؤدي هذا القفل إلى تعطيل الجهاز تماماً، ما يحدّ من أي استخدام غير قانوني، ويشجع المستخدمين على تسوية الالتزامات المالية في أقرب وقت».

وحول الجهات التي تستخدم «سوفتلوك» حالياً، وما أبرز النتائج؟ قال كوتشار: «إن أبرز شركائنا في هذا المجال شركة M-KOPA، وهي منصة مالية رائدة في أفريقيا تقدم حلول تمويل الهواتف الذكية في كينيا، أوغندا، نيجيريا، غانا، وجنوب أفريقيا. من خلال استخدام Softlock تمكنت M-KOPA من توسيع نطاق عملياتها بشكل آمن وسريع، مع تعزيز فرص الوصول إلى الهواتف الذكية لشريحة أوسع من العملاء».

مرونة عالية

وأكد كوتشار أن المنصة تتميز بمرونة عالية، حيث تدعم نماذج تشغيل متعددة، لتلبية احتياجات مختلف الشركات، بما في ذلك نموذج الأقساط، حيث يبقى الجهاز مفتوحاً ما لم يحدث تأخير في الدفع، وعندها يتم قفله، ونموذج الدفع حسب الاستخدام (PAYG): حيث يكون الجهاز مقفلاً افتراضياً، ويتم فتحه تدريجياً بناء على الرصيد المدفوع، بالإضافة إلى ميزة قفل الشبكة، والتي تتيح حصر عمل الجهاز على شبكة اتصالات محددة عن بُعد، دون الحاجة إلى تبديل بطاقة SIM أو إجراء إعدادات يدوية، مشيراً ألي أن هذه المرونة تسمح بتوسيع استخدام النظام، ليشمل أنواعاً أخرى من الأصول مثل الدراجات النارية، أنظمة الطاقة الشمسية، أو أي معدات ممولة مستقبلاً.

قيمة مضافة

وقال كوتشار، إن المنصة تمثل أداة فعّالة وقيمة مضافة لتمكين النمو الرقمي المسؤول، فعندما يتمكن شركاء التمويل من حماية أصولهم يصبحون أكثر استعداداً لتقديم خدماتهم للمجتمعات الريفية والمحرومة من الخدمات المصرفية، وهذا يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الهواتف الذكية، والاتصال، والخدمات الرقمية بطريقة آمنة ومستدامة.

وأضاف أن شركة «أتش ام دي غلوبال» تضمن التزام «سوفتلوك» بأعلى معايير الأمان والامتثال، خصوصاً مع التوسع العالمي، حيث نولي أهمية قصوى للأمان والثقة. تم تطوير «أتش ام دي سوفتلوك» بما يتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعتمد على بروتوكولات صارمة لحماية البيانات وآليات متقدمة للوقاية من الاحتيال. ومع توسعنا في الأسواق العالمية نواصل تطوير المنصة، لضمان حفاظها على أعلى معايير الموثوقية، الأمان، وحماية الخصوصية.