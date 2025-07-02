«أومودا C7» تحطّ رحالها في الإمارات



أعلنت أومودا وجايكو، إحدى أسرع العلامات نمواً عالمياً في مجال التنقل الذكي، عن استعدادها لإطلاق سيارتها العالمية المرتقبة، أومودا C7، في دولة الإمارات. يجمع هذا الطراز الجديد بين تصميم مبتكر وجريء، وتقنيات ذكية متقدمة، وأداء فائق أثبت جدارته في أقسى الظروف المناخية، وعلى أطول المسافات، ليكون على أتم الاستعداد لإعادة تعريف تجربة القيادة في المنطقة.

تستعد دولة الإمارات، لاستقبال سيارة، أثبتت كفاءتها في مواجهة أقسى الظروف المناخية حول العالم، ففي اختبار ميداني جريء أجري في مدينة توربان الصينية، حيث تجاوزت حرارة سطح الأرض 76 درجة مئوية، خضعت أومودا C7 لسلسلة من التجارب الصارمة بإشراف مباشر من شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو. وفي أحد أبرز هذه الاختبارات رُفعت حرارة المقصورة الداخلية إلى 62 درجة مئوية، قبل أن ينجح نظام التكييف المتطور في خفضها إلى 28.3 درجة خلال 15 دقيقة فقط، في أداء واقعي يعزّز مكانة C7 خياراً مثالياً، لمواجهة صيف الخليج اللاهب بكل ثقة.

وفي صميم الإطلاق المرتقب في الإمارات تبرز نسخة C7 SHS بنظام هجين فائق التطور، يجسد الجيل الجديد من السيارات الهجينة الذكية، حيث تمتزج كفاءة استهلاك الوقود بالقوة الكهربائية والأداء الديناميكي المتفوق. وقد حققت هذه النسخة رقماً قياسياً خلال «ماراثون سوبر هايبرد» العالمي، بعد أن قطعت مسافة 1457 كيلو متراً عبر تضاريس متنوعة امتدت من السواحل إلى المرتفعات الجبلية.

وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو: «تُعتبر أومودا C7 أكثر مجرد سيارة، بل أسلوب حياة صمم خصيصاً لجيل جديد من السائقين الواثقين، الملمّين بالتكنولوجيا، والمهتمين بالاستدامة. ومن خلال قدرتها على تحمّل الحرارة الشديدة، وتصميمها الحائز جوائز، ومقصورتها الذكية، نؤكد التزامنا العميق بفهم احتياجات المستخدمين في مختلف الأسواق، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط».

سيواكب إطلاق أومودا C7 في الإمارات سلسلة من التجارب الحصرية، تتراوح بين تجارب قيادة مخصصة وفعاليات تفاعلية مع المستخدمين، وصولاً إلى تجارب رقمية مبتكرة، تستهدف السائقين العصريين، وسواء كنت تتنقل في شوارع دبي الحيوية أو تنطلق في مغامرة عبر كثبان ليوا فإن أومودا C7 توفر لك تجربة قيادة ذكية، متقدمة، ومتكيفة مع كل وجهة.

مع اقتراب ظهورها على طرقات الإمارات تستعد أومودا C7 لإحداث نقلة نوعية في عالم سيارات الكروس أوفر، إذ تجمع بين التصميم العصري، والابتكار الذكي، والأداء القوي في أقسى الظروف، لتقدم تجربة قيادة استثنائية بكل المقاييس.