حدد تحالف «أوبك+» السادس من يونيو 2027 موعداً أقصى للبت في مستويات إنتاج النفط لأعضائه للفترة المقبلة، مستنداً إلى نتائج تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام اتخاذ القرار في وقت أبكر إذا سمحت ظروف السوق.

واعتمد التحالف، خلال اجتماعه الوزاري الـ42 الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الأحد، نتائج تقييم القدرات الإنتاجية مرجعاً لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء طلبت إجراء مزيد من المشاورات مع المستشارين المستقلين، على أن تُستكمل بنهاية مارس المقبل.

وكان التحالف يعتزم الاستناد إلى نتائج المراجعة، التي أجراها على مدار العام الماضي، لتحديث حصص إنتاج النفط لأعضائه في 2027، وفقاً لما نقله ثلاثة مندوبين لـ«بلومبرغ».

واتفقت الدول الأعضاء على مواصلة المشاورات وتقييم تطورات أسواق النفط العالمية في ضوء ظروف السوق الراهنة وحالة عدم اليقين، كما جددت تفويض لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمتابعة مستويات الإنتاج وأوضاع السوق، على أن تجتمع كل شهرين، مع احتفاظها بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة إلى اجتماع وزاري للتحالف عند الضرورة.

يأتي قرار التحالف بعدما اتفقت سبع دول من أعضائه، هي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، مطلع نوفمبر الجاري، على الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة لشهر ديسمبر عند مستويات سبتمبر، البالغة نحو 31 مليون برميل يومياً، لتواصل تعليق الزيادات التدريجية التي أقرتها خلال معظم أشهر العام الجاري.

وكانت الدول السبع قد استكملت في سبتمبر الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية بلغ حجمها 1.65 مليون برميل يومياً، سبق الإعلان عنها في أبريل 2023، إلا أن اضطرابات الشحن والصادرات حالت دون وصول عدد من الدول إلى مستويات إنتاجها المستهدفة.