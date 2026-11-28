سجلت أسعار الذهب أول مكسب أسبوعي منذ 21 يوماً مرتفعة بنسبة 3 %، إذ ارتفع الذهب الفوري إلى 3639 دولاراً للأوقية، بدعم من عمليات الشراء بأسعار منخفضة، والتي دفعت الأسعار من أدنى مستوى لها في 15 شهراً والذي سجلته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يأتي ذلك فيما يبقي الدولار الأمريكي القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة المستثمرين حذرين.

وشهدت أسعار الفضة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، بعد أن قفزت من مستوى 41.07 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي إلى 43.23 دولاراً للأوقية بنهاية هذا الأسبوع، محققة مكاسب أسبوعية قدرها 2.16 دولار أو ما يعادل نسبة ارتفاع بلغت نحو 5.26 %، في حركة صاعدة عكست تحسناً ملحوظاً في شهية المتعاملين نحو المعدن الأبيض مقارنة بمستوياته السابقة.