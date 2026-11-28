بحثت غرف دبي، خلال اجتماع مع ميخاو بارانوفسكي، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في جمهورية بولندا، سبل توسيع آفاق التعاون في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي المساعد، واستكشاف فرص تطوير شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

جرى الاجتماع في مقر وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية في العاصمة وارسو، بمشاركة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ومحمد أحمد سالم الحربي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بولندا.

واستعرض الاجتماع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مجالات التكنولوجيا والابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في دعم نمو الشركات وتطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة الأعمال وتنافسيتها، إلى جانب بحث آليات توسيع الروابط التجارية والاستثمارية وتشجيع الشركات على الاستفادة من الفرص الواعدة في كلا السوقين.

وتناول الاجتماع الدعم الذي تقدمه غرف دبي للشركات البولندية الراغبة في تأسيس أعمالها والتوسع في دبي، والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للوصول إلى أسواق المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تعريف شركات دبي بالفرص الاستثمارية في بولندا مع تسليط الضوء على الدور المحوري للمكتب التمثيلي الخارجي لغرفة دبي العالمية في وارسو في تسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، وربط مجتمعي الأعمال في دبي وبولندا.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: نحرص على الارتقاء بالشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي وبولندا إلى آفاق أوسع من التعاون في القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي المساعد، بما يتيح فرصاً جديدة لتبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة ذات قيمة اقتصادية مضافة.

ونركز على تعزيز التكامل بين منظومتي الأعمال والابتكار في الجانبين، وتحويل الفرص المشتركة إلى مشاريع واستثمارات نوعية تدعم النمو المستدام، مع مواصلة توفير الدعم للشركات البولندية للاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي.

ودعت غرف دبي، الجانب البولندي إلى تنظيم المزيد من زيارات الوفود التجارية إلى دبي، وتشجيع الشركات البولندية على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى التي تستضيفها الإمارة، بما يساهم في توسيع شبكة العلاقات بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وبناء شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.