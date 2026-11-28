أعلنت شركة «كاما كابيتال»، العاملة في مجال الخدمات المالية والوساطة، انضمامها إلى بورصة دبي للذهب والسلع بصفتها عضو تداول معتمداً، في خطوة تستهدف توسيع مشاركتها في الأسواق المالية المحلية وتعزيز قدراتها في توفير السيولة لعمليات التداول على الذهب والعملات الأجنبية وفئات أخرى من الأصول.

وذكرت الشركة أن انضمامها إلى البورصة يتيح لها توظيف خبراتها في أسواق عقود الفروقات وإدارة السيولة وتقنيات التداول، بالتعاون مع البنية التحتية للبورصة، بما يسهم في دعم السيولة وتحسين تنافسية الأسعار ورفع كفاءة التداول.

وأوضحت أن الخطوة تمثل توسعاً في نطاق استخدام تقنياتها الخاصة بالتداول في الأسواق المالية العالمية، من خلال تطبيقها ضمن سوق خاضعة للرقابة التنظيمية، في إطار توجهها لتعزيز حضورها المؤسسي في القطاع المالي الإماراتي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليم، إن انضمام «كاما كابيتال» يضيف خبرات في توفير السيولة وتقنيات التداول، مشيراً إلى أهمية توافر أسعار تنافسية وسيولة موثوقة للمتعاملين في أسواق الذهب والعملات، سواء لأغراض التحوط من تقلبات الأسعار أو إدارة مخاطر الصرف.

وأضاف أن البورصة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة المؤسسية وتعميق السيولة وتعزيز آليات اكتشاف الأسعار في مختلف أسواقها، بدعم من شركة دبي لمقاصة السلع التي تؤدي دور الطرف المقابل المركزي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كاما كابيتال»، خلدون هلال، إن الانضمام إلى البورصة يمثل خطوة في مسيرة توسع الشركة بالأسواق المالية في المنطقة، ويتيح لها توظيف خبراتها في تقنيات التداول وتوفير السيولة لدعم كفاءة الأسواق، خصوصاً في مجالي الذهب والعملات الأجنبية.

وأضاف أن الشركة تعتزم مواصلة الاستثمار في البنية التحتية المالية وتوسيع مشاركتها في السوق المحلية، بما يدعم تطور منظومة أسواق المال في الدولة.

وأشارت «كاما كابيتال» إلى أنها تخطط للسعي إلى الحصول على عضوية الوسيط في بورصة دبي للذهب والسلع خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح لها توسيع نطاق مشاركتها في الأدوات المالية المتداولة في البورصة، والبناء على عضويتها الحالية كعضو تداول معتمد.